Ángel Llácer cumple años: cómo se coló en OT, sus famosas magdalenas y su desafortunado tropiezo con Rosalía

A las seis de la mañana, a esa hora se levanta cada día, o casi todos, Ángel Llácer. No hay tregua, se levanta y se pone a hacer los ejercicios que le manda su entrenador personal. La disciplina lo es todo, es una de las piezas clave que permite completar el puzle del éxito y eso lo sabe muy bien este barcelonés que este domingo, 16 de enero, cumple 48 primaveras (bueno, más bien, 48 inviernos).





Estar en plena forma es necesario para llevar la ajetreada vida de este actor, director, presentador, representante de artistas y empresario teatral (uno de sus profesores en ESADE -una de las grandes Escuelas e Negocios de España-, le predijo que su talento ayudaría a cambiar este país), que no para de poner en escena nuevos proyectos con los que recorre toda España. Aunque dejó los estudios de Dirección de Empresa para dedicarse a su verdadera vocación, la actoral.

Teatro y televisión, porque ya son diez temporadas en 'Tu cara me suena' como jurado y profesor de los concursantes. Y sobre todo dejando buena muestra en cada programa de su calidad como showman.





Me presenté en la academia de OT y dije: "Me necesitáis"

Para llegar hasta aquí, a producir, dirigir, interpretar y mantener en escena espectáculos como 'La tienda de los horrores', 'La jaula de las locas' o 'Cantando bajo la lluvia', Ángel Llácer ha tenido su particular camino de baldosas amarillas. Una trayectoria personal y, sobre todo, profesional que comenzaba con una gran llorera en el autobús en el que se dirigía a casa cuando le admitieron en el Institut del Teatre de Barcelona.

Era la emoción por poder cumplir con su gran pasión, estar encima de un escenario. Porque la mejor forma de ganarse la vida es "hacer lo que te gusta" le confesaba a Carlos Herreraen pleno éxito de 'La jaula de las locas' en el teatro Rialto de Gran Vía [confesiones en "Herrera en COPE", 6 de noviembre de 2019]

De teatro hablaba en 'Arteria 33'(en el canal autonómico catalán C33), su primera participación en un programa de televisión. Pero su eclosión para el panorama nacional fue en'Operación Triunfo'como profesor de interpretación. Llácer no formaba parte del elenco de profesores, como confesó años después en 'OT. El Reencuentro', sino que viendo que los chicos (Chenoa, Bisbal, Rosa, Bustamante...), no sabían que estaban cantando, se presento en Sant Lluís y dijo: "me necesitáis".

Después de abandonar 'OT', tras la segunda edición -volvería en la quinta temporada del talent show ya en una cadena privada-, debutó como presentador en 'Pequeños Grandes Gigantes' de TVE; fue director y presentador de 'City a cegues' en el canal local CityTV; En TV3, ya en 2006 se atrevió con el late show diario 'El salt de l'Àngel' , que duró unos pocos meses para pasar a presentar en La Sexta 'Anónimos', un programa de bromas con cámara oculta.

En 2008, volvió a 'Operación Triunfo' como director de la academia a la vez que lo compaginaba con ser jurado de otro talent show 'Tú sí que vales' . A la vez que hacía teatro presentó con Carlos Sobera, 'Los mejores años'. En 2010 se incorporaba a la plantilla de Antena3 presentando 'La escobilla nacional' para pasar en 2011 a 'Tu cara me suena'.





Su tropiezo con Rosalía: "tú no vales"

"Rosalía, ahora, es estupenda, la evolución de esta chica es fruto del trabajo incansable y de la ambición que tenía con 14 años cuando se presentó en'Tú sí que vales', a parte de un equipo impresionante, es su impresionante trabajo" [Ángel Llácer en "Herrera en COPE"].

No es un 'me equivoqué', Ángel Llácer sigue afirmando que, en aquel momento, en 2008, cuando la cantante de fama mundial se presentó al concurso de talentos no estaba suficientemente preparada. Pero como comentaba en COPE se veía a una niña "con tanta ambición, con mucho potencial" que estaba seguro que trabajaría, como así ha sido, para alcanzar sus metas. En eso, tampoco se equivocó.

Óscar y Manu, fundamentales en su vida

Con Óscar vive, comparte la mayor parte de su vida. Con Manu, no necesita ni hablar, con una simple mirada saben que quiere cada uno y qué necesitan.





Óscar es un chiguagua y, en realidad, es quien manda en casa, el que pone las reglas, el que elige dónde y cuándo se hacen las cosas. Y, como Ángel, es televisivo, le acompaña a las grabaciones de 'Tu cara me suena' y se queda entre el público como un seguidor incondicional más del concurso. El año pasado, Óscar tuvo un accidente muy grave que le ocasionó heridas y secuelas, pero ya está recuperado.





Manu Guix es más que un socio y compañero de profesión, es un hermano. Se puede decir que forman un tándem perfecto y no entienden la vida, el uno sin el otro. Su amistad viene de muy lejos, desde hace más de 21 años. Sus proyectos comunes están ahí: 'El Principito', 'La tienda de los horrores', 'La Jaula de las locas' y el último, 'Cantando bajo la lluvia'.

Por sus redes sociales también hemos conocido a la Mapi y el Pepe, sus padres, que se casaron muy jóvenes, y llevan juntos más de medio siglo.





Sus famosas magdalenas

Quienes le conocen en la parte personal, lejos de la exposición pública ya sea teatral o televisiva, dicen que cocina muy bien y le encanta ponerse el delantal y meterse entre los fogones. Hablan de sus magdalenas, parecer ser que cuentan con la aprobación general en ese entorno íntimo, pero Ángel evita hacerlas para no desafiar a la báscula.





No las hemos probado y no lo podemos confirmar. Lo que sí podemos dejar escrito son sus palabras sobre cómo le gusta hacer las cosas: "siempre intento hacer las cosas bien hechas, que te puede o no gustar, pero que no puedas decir que esto está mal hecho", le decía a Carlos Herrera en "Herrera en COPE".

En esa misma entrevista aseguraba que todo el mundo le cae bien porque "todos los humanos somos vulnerables y buenos".





Como pronosticó aquel profesor de la escuela de negocios, Ángel Llácer es un hombre de éxito. Trabaja para ello y si alguien quiere saber cómo lo ha conseguido puede leer 'Parece difícil, ¡pero no lo es!', un libro que lleva como subtítulo 'Saca lo mejor de ti y alcanza tu éxito'.