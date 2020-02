Andrea, de 'La Isla de las tentaciones', se pronuncia sobre la supuesta denuncia a Joaquín Sánchez

'La Isla de la tentaciones' continúa dando que hablar en muchos ámbitos fuera del mundo de la televisión. En los últimos días varios medios se han hecho eco de las informaciones que apuntaban que Andrea, una de las chicas de 'La Isla de la tentaciones', iba a demandar al jugador de fútbol del Real Betis, Joaquín Sánchez por burlarse de su físico en Instagram.

Todo viene de unas stories en Instagram que publicaba la mujer del futbolista, donde el propio Joaquín Sánchez aparecía vestido como esta chica, con corona y acentuando exageradamente el ligero estrabismo que esta padece. En otra ocasión aparecía contando un chiste haciendo hincapié en el defecto visual de la joven catalana: "Andrea tiene una cosa buena y es que te la puedes llevar a la playa y así, mientras te bañas, te puede vigilar la ropa".

Joaquin imitando a Andrea(Isla de las Tentaciones) me ha dado la vida JAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/ArxfCAmuiP — Sele �� (@selemachin) February 8, 2020

La respuesta de Andrea que aclara todo sobre Joaquín

Estas bromas del fútbolista del Betis podrían no haber hecho mucha gracia a la concursante de 'La Isla de las Tentaciones', y mucho se ha hablado estos días sobre una posible demanda judicial de Andrea hacia Joaquín Sánchez.

Finalmente ha sido la propia Andrea en sus redes sociales donde en un vídeo desvelaba que opinaba de esta polémica. En Instagram donde la joven catalana cuenta con más de 233.000 seguidores ha querido zanjar el asunto una vez por todas.

Vídeo Andrea, de 'La Isla de las tentaciones' desvela que pasará con Joaquín Sánchez

"Voy a dejar una cosa muy clara y ya, por favor zanjar el tema. Yo no voy a denunciar a nadie, no voy a denunciar a ningún futbolista que haya dicho los comentarios que quiera. Me da igual. Yo ya tengo bastante con mis problemas, con todo lo que me ha pasado este fin de semana como para encima meter en más follones. Lo digo desde aquí, no voy a denunciar a nadie, tema zanjado".

Con este mensaje en las redes acababa Andrea con la polémica. Esta vez Joaquín se ha librado de que sus chiste le hubieran costado un susto mayor.