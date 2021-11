Anabel Pantoja frena 'Sálvame' para desvelar su futuro tras publicarse su salida del programa: "Que sepáis"

Anabel Pantoja, sobrina de Isabel Pantoja y conocida por su presencia en programas como 'Sálvame', ha reaparecido vía teléfono en el programa de Telecinco para explicar cuál es su futuro profesional, después de que una revista publicase en portada que ya no iba a continuar en el espacio presentado por Jorge Javier Vázquez y Paz Padilla entre otros presentadores.

Dicha revista publicaba en la información que la prima de Kiko Rivera había decidido dejar las tardes de Mediaset para trabajar en otras cosas, ya que este paso por televisión al comienzo iba a ser temporal. Además, la publicación también señala que Anabel Pantoja habría dejado el programa porque se habría sentido ninguneada.



La información ha caído como una losa de hielo en el plató de 'Sálvame', hasta el punto que la colaboradora, que recientemente pasaba por el altar, ha querido intervenir en el programa para desmentir la información y mostrar su compromiso con 'Sálvame' y sus compañeros: "Quiero que sepáis que siempre he sido muy agradecida con el programa, nunca he sido desagradecida y esas declaraciones han sido manipuladas".

Era el propio presentador del programa, Jorge Javier Vázquez, el que arrancaba el programa de este miércoles mostrando su malestar por las supuestas palabras de Anabel Pantoja. "Estoy muy cabreado con Anabel", indicaba el presentador. Mientras, desde el pinganillo la dirección le estaba diciendo que esas palabras eran mentira: "Ah, vale, vale. No es verdad... Entonces ya no estoy enfadado con ella... Ya me extrañaba".

Anabel Pantoja atiende llorando la llamada de Jorge Javier Vázquez y le reprocha: "¿Por qué no me llamas antes?" https://t.co/nKlLENbb9Q — Sálvame Oficial (@salvameoficial) November 24, 2021

En este sentido, la colaboradora ha explicado que, durante la presentación de su colección de joyas, es verdad que dijo que por el momento no tenía pensado volver al programa. "Mi intención fue destacar el lanzamiento de mis joyas y responder a la compañera, de manera respetuosa, que estaba ganándome la vida dignamente sin hablar mal de nadie a quien quiero".

También ha querido dejar claro que siempre estará agradecida al programa y que nunca haría algo que le pudiese afectar: "Quiero que sepáis que siempre he sido muy agradecida con el programa, nunca he sido desagradecida y esas declaraciones han sido manipuladas".

La vida de Anabel Pantoja tras su boda con Omar

Encantada con su vida en Canarias y con su matrimonio con Omar Sánchez, que en esta ocasión no le ha acompañado a Madrid por estar recuperándose de una lesión, la sobrina de Isabel Pantoja parece no tener noticias de la inminente mudanza de la tonadillera a Madrid para iniciar una nueva etapa de su vida marcada por un posible resurgir profesional; "no tengo ni idea", ha asegurado cuando le hemos preguntado por la noticia, admitiendo que de ser cierta estaría feliz porque así se podrían ver más "aunque desde Canarias hay conexión con todos los lados".









Sin ningún tipo de relación con Kiko Rivera desde su boda con Omar y apoyando a Isa Pantoja en su guerra contra su hermano tras la filtración de sus audios pidiendo ayuda tras una discusión con Asraf, Anabel confiesa que tampoco tiene "ni idea" de la posible demanda de la peruana a su hermano. "Yo vengo a hablar del evento de mi amiga Susana, pero que todo el mundo esté bien y que todo el mundo se baje la app", ha zanjado la influencer, sin entrar en la guerra pública que mantienen sus primos.