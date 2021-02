Anabel Alonso desvela una desconocida tragedia familiar y emociona a Toñi Moreno:"No he sido capaz de decirlo"

Este lunes, Anabel Alonso visitó 'Un año de tu vida' para hablar con Toñi Moreno de todos los temas de actualidad, además de algunos aspectos de su vida personal y profesional. Su gran éxito le ha llevado a tener muchas anécdotas que contar tras los escenarios, las que ha protagonizado como consecuencia de su esporádica personalidad.

En este caso, dada la buena relación entre la actriz y la presentadora, la entrevista comenzó como una conversación entre dos amigas que se contaban confidencias y algunas situaciones a las que ambas se han tenido que enfrentar, como su reciente maternidad o cómo comenzaron sus carreras frente a los focos.

Haciendo hincapié en su vida personal, la conductora del espacio de Canal Sur también se interesó por la vida familiar de Alonso. Sin esperarlo, la presentadora se emocionó al escuchar que la entrevistada había sufrido una tragedia familiar que siempre había mantenido en secreto al no ser "capaz de decirlo".

"Yo siempre he pensado que eras hija única y, bueno, tuviste una hermana que falleció...", comenzó diciendo Moreno. "Y un hermano", la interrumpió la actriz para complementar su información, lo que dejó atónita a la presentadora. "Ah, yo pensaba que era solo una...", contestó la conductora del espacio, aparentemente emocionada.

"Hice como que no ha existido"

"No, dos. Lo que pasa es que uno... Hasta hace poco no he sido capaz de decirlo. Yo creo que uno se protege", continuó explicando la invitada. "Yo no les conocí. Él nació un año antes de nacer yo y mi hermana cuando yo tenía dos años, así que no lo recuerdo", aclaró. "Es algo como que... Te proteges, haces como que no ha existido... Explicar estas circunstancias era muy doloroso y muy largo. Así que yo lo arreglaba todo diciendo que era hija única y ya está", concluyó, dejando claro que era un recuerdo que le apenaba a pesar de no haber tenido relación con ellos.

"Tus padres no te crearon el peso ese de la tristeza sobre ti, sino todo lo contrario ¿No?", quiso saber la presentadora. "Pues si. Muchas veces lo he pensado. Yo no sé si fue acción-reacción o que fue porque claro, indudablemente, un hogar alegre no lo era mucho. Pero aquí estoy yo", contestó Alonso.

Ante su respuesta, la presentadora destacó como algo curioso que creciese con esa personalidad tan alegre a pesar de todo por lo que había pasado su familia. "No lo sé. Yo no sé si fue esas cosas del destino que yo, de repente, salí con el gen del humor porque ya en el cole hacía el payaso. Era algo inherente en mi", confesó la invitada.