Ana Rosa Quintana se sorprende al escuchar a un voluntario de la vacuna contra la Covid-19: "Madre mía"

La expansión de la pandemia por coronavirus sigue siendo el tema protagonista en todos los platós de televisión, por lo que está ocupando el contenido de 'El Programa de Ana Rosa' a diario. Esto se debe a que, desde marzo, la Covid-19 ha contagiado a más de 35,4 millones de personas en el mundo y ha sido la culpable de más de 1 millón de muertes, por lo que una vacuna sería la solució nmás eficaz para frenar los contagios.

Esta solución se puso en marcha hace meses. Su repercusión es tan importante a nivel internacional que se están desarrollando 150 proyectos en todo el mundo, aunque, entre ellos, solo 4 laboratorios parecen acercarse al antídoto definitivo.

Según ha contado Diego Bellido, voluntario de la vacuna contra el coronavirus en el laboratorio Janssen, a Ana Rosa Quintana, son un total de 150 voluntarios, los que dividen en dos grupos: uno hasta los 55 años y otro a partir de 65. "Vi bastante gente joven", ha asegurado.

"Tengo muchos amigos sanitarios y familiares en educación que se están partiendo el pecho y el alma. Estar en el sofá, sin hacer nada, y criticar a los gobierno es muy fácil. Entonces, vi la opción de arrimar un poco el hombro", ha comentado el voluntario, dejando claro que esa fue la razón por la que decidió ofrecerse. No obstante, a pesar de la satisfacción personal que dice sentir, sufrió algunos efectos secundarios.

"Estaba estupendo, me encontraba tan bien que me fui al gimnasio y después de cenar empezó a subirme la fiebre dramáticamente y me quedé hecho polvo día y medio. Son efectos secundarios asumidos, mi sistema inmune lo pasó un poco peor", ha revelado.

Además, Bellido ha querido explicar detalladamente el proceso al que se está sometiendo: "De momento me han puesto una, me ponen un recordatorio y a partir de ahí tienes muchas visitas de seguimiento. Dentro del grupo en el que yo estoy tengo doble seguimiento, te miran hasta la respiración del pecho cuando vas, tengo que hacer un total de 14 o 15 visitas en un año y el seguimiento es espectacular".

Asimismo, el presentarse voluntario también implica estudiar un libro en el que se encuentra toda la documentación del seguimiento que se debe hacer como paciente. "También tenemos un USB con tutoriales por si te tienes que hacer la PCR o cualquier otro tipo de seguimiento. No son unas oposiciones, pero era más de lo que yo pensaba, creía que era 'pincha aquí y punto'", ha reconocido Bellido. "Madre mía", ha exclamado la presentadora al ver el grosor del cuaderno que debían estudiarse.