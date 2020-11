Ana Rosa Quintana opina sobre el conflicto de los Pantoja: "Isa P al lado del resto es Einstein"

Este miércoles, tras informar de la actualidad, 'El Programa de Ana Rosa' dio paso a Joaquín Prat para hablar de las novedades del mundo de las celebrities. Es por esto por lo que Ana Rosa Quintana conectó en directo con la rueda de prensa de 'La casa fuerte', reality de Telecinco que se estrena este jueves a las 22:00h y en el que participa Isa Pantoja junto a su pareja, Asraf Beno.

"Llevamos un montón de años hablando del tema y estoy como si fuera la primera vez", comentó Jorge Javier Vázquez tras abordar uno de los temas más polémicos de la actualidad: el enfrentamiento entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja, el que se desencadenó hace unas semanas por la entrevista en exclusiva que dio el DJ en 'Sábado Deluxe'.

Después de informar de las novedades que traerá consigo la nueva edición del formato de Telecinco, el que contará con Lara Álvarez ySandra Barnedacomo presentadoras y con Mari Cielo Pajares, Sonia Monroy, Antonio Pavón, Tom Brusse o Samira como participantes, los presentadores no pudieron evitar comentar la sonada polémica que están protagonizando los Pantoja.

En primer lugar, Vázquez quiso saber si Quintana apoyaba a la madre o al hijo, comenzando así una divertida conversación entre ambos. "Acostumbro a no meterme en asuntos de familia… Me cuesta mucho entender que un hijo diga cosas tan brutales, pero por otra parte hay que escuchar… Yo no voy con nadie pero no le quito credibilidad a Kiko", le respondió la periodista.

"¿Qué le has dado a Isa P?"

A raíz de esto, el presentador de 'Sálvame' mostró su sorpresa por el cambio que había dado Isa Pantoja desde que participaba en el espacio de Quintana. "¿Tú qué le has dado a Isa P? Que se ha convertido en una señorita. Es como su hubiera adquirido entendimiento", le preguntó Vázquez entre risas. "Ha cambiado hasta la forma de vestir", añadió la comunicadora. "Eres la nueva My Fair Lady", broméo Vázquez.

Estos comentarios se deben a que la hija de Isabel Pantoja comenzó a aparecer en los espacios de Telecinco por ser la conflictiva de la familia, sin embargo, ahora se ha convertido en la mediadora entre su madre y su hermano. "Yo lo que creo es que, en comparación con el resto, es Einstein", justificó Quintana entre risas. "Me sorprendía porque era ella la que ponía cordura a toda esta historia", concluyó Vázquez.