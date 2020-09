Ana Rosa Quintana se muestra muy crítica con las decisiones de Isabel Díaz Ayuso

Dados los últimos datos de los rebrotes por coronavirus, la Comunidad de Madrid se está planteando confinar Madrid por barrios o distritos, con la intención de controlar a los ciudadanos y frenar la expansión de la pandemia. Esto se debe a que los contagios se están multiplicando y los hospitales han comenzando a llenarse.

La presentadora ha abierto'El Programa de Ana Rosa' hablando de la situación actual en la que se encuentra la capital de España. "La situación en Madrid genera un desconcierto tremendo", ha comentado.

No obstante, también ha querido comentar las buenas decisiones que ha tomado la presidenta de la Comunidad de Madrid: "Díaz Ayuso, al principio de la pandemia, fue de las que más rápido reaccionaron, fue un éxito Ifema, se hizo un gran esfuerzo, etc...".

Sin embargo, dada que la situación de la pandemia no para de ir a peor este mes de septiembre, Ana Rosa Quintana se ha mostrado muy apenada y ha querido enviar un mensaje a Isabel Díaz Ayuso: "No entiendo cómo llegamos ahora a este rebrote y estamos igual que estábamos en marzo".

Asimismo, Ana Terradillos se ha unido a la queja de su compañera. La colaboradora ha querido hacer hincapié en la situación sanitaria que vivimos actualmente y por la que avisa de que"las quejas de los sanitarios empiezan a ser muy llamativas, hablan de 'precolapso". "400 médicos del Hospital Infanta Leonor firmaron una carta pidiendo auxilio", ha añadido.

"Me parece razonable que esté pidiendo que, al haber otros hospitales que no tienen esta saturación, aligeren este hospital", ha apuntado Quintana. "Hay un desastre comunicativo porque la gente que tiene todas las posibilidades de ser confinado, no tienen ni idea", ha concluido Terradillos.