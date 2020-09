Ana Rosa Quintana experimenta una tensa entrevista con Laura Borràs: "Quería ser amable con usted"

La situación de Cataluña después del cese de Quim Torra se ha convertido en el tema principal del debate de'El Programa de Ana Rosa'. Es por esto por lo que Laura Borràs, portavoz de Junts per Catalunya, ha intervenido en directo para analizar lo sucedido junto a Ana Rosa Quintana. Lo que ha terminado con un tenso intercambio de opiniones.

"Hay quien no respeta lo que vota la gente", ha comenzado contando Borràs, "Ana Rosa, utilizas eufemismos al hablar de la 'salida' de Torra; no es una salida, es una inhabilitación, un golpe democrático", ha continuado diciendo mientras corregía a la presentadora de muy malas maneras.

"Quería ser amable con usted. A Torra lo han echado por incumplir las leyes, por desobediencia", se ha defendido Quintana muy sorprendida ante la actitud de su invitada. Las declaraciones de la periodista han hecho estallar a la portavoz catalana, ya que parece haberle sentado mal su opinión: "Hay muchos juristas que dicen que no hay desobediencia", ha replicado.

Por su parte, Borràs ha mantenido su postura y ha defendido a toda costa a Quim Torra, por lo que no paraba de corregir a Quintana durante toda su intervención en el programa. Algo cansada por la insistencia de la entrevistada, la comunicadora ha querido frenar su actitud con una pregunta: "¿Está en su despacho hoy o no?". "No, está en la cárcel visitando a los presos políticos", ha respondido Borràs. "Pues eso", ha concluido la presentadora victoriosa.

"El problema lo tiene el estado español con Cataluña, se ha disuelto un parlamento y el President habló de plebiscito", ha asegurado la portavoz de JxCat."Sois independentistas, tienen todo el derecho, y es maravillosa la democracia española en ese sentido", ha contestado la periodista.

"Entramos en este debate circular, usted tiene su discurso, cada uno puede expresar lo que quiera pero siempre con un toque de victimismo y durante todo el mandato de Torra no se ha hecho nada para los ciudadanos, no se aprobó nada y en algún momento habrá que pensar en ellos, en la situación económica, en la pandemia...", ha declarado Quintana para dar por finalizado el debate entre las dos.