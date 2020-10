Ana Rosa Quintana, destrozada en directo al dar una noticia: "Estoy conmocionada"

Esta mañana se ha llevado a cabo un juicio por el asesinato de Antonio Navarro. Es por esto por lo que las declaraciones de Salvador Rodrigo, acusado por ser el culpable del asesinato del marido de María Jesús Navarro, su amante, han recorrido todos los medios de comunicación.

En agosto de 2017 Navarro fue asesinado en el garaje de su casa. Cinco meses después, al resolver las incógnitas, las autoridades detuvieron a María Jesús Navarro, su propia mujer, y Salvador Rodrigo, uno de los cuatro amantes de la joven.

Tras emitir las imágenes del testimonio del acusado en 'El Programa de Ana Rosa', Ana Rosa Quintana se ha mostrado muy afectada. En el vídeo se aprecia como Salva está narrando cómo mató a Navarro, delante de los padres del fallecido. El acusado ha reconocido que estuvo esperando al marido de Maje para apuñalarlo con un cuchillo que cogió de su cocina.

Durante su declaración, el asesino ha tenido que dejar de contar los hechos al ahogarse con sus lágrimas, dado que ha se ha venido abajo y se ha derrumbado. Después de ver la escena, los colaboradores del espacio de Telecinco mostraban un rostro muy serio, en concreto Quintana, quien ha confesado que "estaba conmocionada".

"Es una escena brutal"

"Pues no lloró en ese momento", ha comentado la presentadora mientras hacia alusión al crimen. "Estoy, de verdad, conmocionada. Primero porque no es normal ver a una persona declarar un asesinato de esa manera, un tío joven... Pero es que están los padres de Miguel detrás...", ha confesado la periodista tras quedarse helada al ver las imágenes del culpable confesando haber matado a Navarro por seguir las órdenes de Maje.

"Ellos están aguantando estoicamente, la madre de Antonio se ha echado las manos a la cabeza. Yo no sé hasta que punto...Es una escena brutal", ha agregado la comunicadora haciendo referencia a la postura de los padres de la víctima. Además, se ha sorprendido de cómo "están aguantando" el estar en la misma sala que el asesino de su hijo. "El padre que es un hombre grande, alto y fuerte no sé cómo no salta y lo acogota", ha concluido.