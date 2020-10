Ana Rosa Quintana se desespera en directo y confiesa lo que podría votar en las próximas elecciones

Este martes, la moción de censura propuesta por Vox se ha convertido en el tema central del debate de la mesa política de 'El Programa de Ana Rosa', además de la situación actual de la pandemia generada por el coronavirus.

La incógnita que persigue actualmente todas las tertulias es qué votará el PP en la moción de censura que el partido político liderado por Santiago Abascal ha prupuesto contra Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno. A pesar de conocer la respuesta del resto de partidos políticos, todavía no se sabe si Pablo Casado votará en contra o se abstendrá.

A raíz de este tema, Esther Palomera ha opinado que abstenerse es sinónimo de "un voto vergonzante". La periodista no considera la abstención como una opción, por lo que espera un "no" de Casado. "¿Tú nunca te has abstenido en unas elecciones?", le ha preguntado Ana Rosa Quintana muy sorprendida.

Asimismo, dada la desesperación que ha afirmado sentir ante la actitud de los políticos, la presentadora no descarta el bastenerse en las próximas elecciones. "Yo es que estoy a punto de abstenerme... en general", ha confesado, provocando las risas entre el resto de colaboradores.

El #momentazo : Ana Rosa “ estoy por abstenerme en todo así en lo general “ #Televisionpic.twitter.com/g4PZpxgcN5 — MASPITV (@TVMASPI) October 20, 2020

Quintana estalla contra Pedro Sánchez

Durante el debate en el que han intercambiado opiniones sobre la gestión de la pandemia, la presentadora no ha podido evitar arremeter contra Pedro Sánchez al escuchar las palabras de Fernando Simón. "Prefiero que las comunidades hagan algo a la inacción que está teniendo el ministerio de Sanidad", ha declarado muy enfadada tras ser consciente de las última medidaa que quieren establecer el virólogo e Illa. Esta consiste en su semáforo de colores, aunque todavía no saben como funcionará.

Después de presenciar los diferentes argumentos de sus compañeros, la comunicadora ha estallado: "¿Dónde está Pedro Sánchez? He oído a Merkel, a Macron, he visto al presidente de Portugal...". "Entre estar callado y tocar la trompeta hay un termino medio, es un presidente del Gobierno que toma las riendas de la situación y no nos da el latazo todos los sábados", ha concluido.