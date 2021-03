Ana Rosa pierde la paciencia y estalla contra Monedero cuando intenta corregirla: "Déjame"

El pasado miércoles, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, revolucionó los medios de comunicación al convocar elecciones anticipadas. Las mencionadas elecciones se celebrarán a principios de mayo. Tal y como ha explicado Díaz Ayuso, se decantó por esta decisión para evitar la posibilidad de que el PSOE presentara una moción de censura. Sin embargo, a esto se le sumó las mociones de censura de Murcia, Castilla y León.

Como consecuencia, Pablo Iglesiasha decidido abandonar el Gobierno, en el que ocupa la deVicepresidencia Segunda, para ser candidato Unidas Podemos en las elecciones de la Comunidad de Madrid para construir una "candidatura fuerte y con carácter" para impedir que la "ultraderecha" gobierne.

Es por esto por lo que todos los espacios matinales están dedicando gran parte de su contenido a estos últimos acontecimientos. Tras actualizar a los espectadores lo sucedido en la esfera política, 'El Programa de Ana Rosa' ha realizado, este martes, una conexión en directo con Juan Carlos Monedero para analizar lo sucedido. Sin embargo, durante la entrevista, Ana Rosa Quintana y el político han protagonizado un tenso enfrentamiento por culpa de sus diferentes opiniones.

En primer lugar, Monedero ha manifestado que cree que la decisión de Iglesias de abandonar el Gobierno es un movimiento "generoso", dado que servirá para potenciar la izquierda en la Comunidad de Madrid. "A Pablo le mueve mucho más parar este fascismo del siglo XXI que representa Ayuso junto a Monasterio", ha declarado el habitual colaborador del espacio de Telecinco.

Ante sus palabras, la conductora del espacio ha parecido perder la paciencia y ha estallado contra el entrevistado: "¡Qué pesados sois con el fascismo!, sois muy pesados". "Sois muy pesados, te lo digo de verdad, porque todos sabemos lo que es el fascismo, estamos en el siglo XXI y afortunadamente el fascismo ya pasó", ha aclarado la presentadora, aparentemente indignada.

La reacción de Ana Rosa

Su intercambio de opiniones se fue convirtiendo en un tenso debate en el que no lograban acercar posturas. "Pero bueno, es igual...", señalaba la comunicadora, cansada del mismo debate. "Tú dices fascismo y yo te digo que eso no tiene nada que ver con el fascismo", agregó ella. "Ana Rosa, déjame", le ha pedido Monedero para continuar con su discurso. "Yo te dejo. Lo que tú quieras", ha contestado la presentadora, dándole la palabra.

"Ana Rosa, te estoy hablando desde la facultad de Ciencias Políticas y yo sé qué es el fascismo", ha insistido Monedero. "No, los demás no... los demás no sabemos lo que es el fascismo", le contestaba la conductora del espacio de Telecinco muy irónica. "Tú sabes más de comunicación, pero de ciencias políticas sé yo más, créeme", señalaba el político muy serio.

Nada más escuchar sus palabras, a Ana Rosa se le ha cambiado la cara y no ha dudado en lanzar una pulla al entrevistado. "Ahora cuando entres dentro das la clase de política, pero vamos a hablar de Pablo...", le ha cortado la presentadora a Monedero para dejar a un lado su discusión.