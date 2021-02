Ana Rosa estalla contra Podemos al ser señalada por Pablo Iglesias: "Me parece despreciable"

Desde hace unos días, Pablo Iglesias está acaparando todos los medios de comunicación. Este tema ya fue comentado en 'El Programa de Ana Rosa', pero ha vuelto al plató de Telecinco, dado que el político ha citado directamente a la presentadora en sus últimas declaraciones. Tras informar de las últimas novedades del coronavirus, haciendo hincapié en el aumento de contagios, Ana Rosa Quintana quiso responder al líder de Podemos.

"No hay una situación de plena normalidad política y democrática en España", decía el vicepresidente del Gobierno. "En Cataluña hay dos presidentes, uno está en la cárcel y otro está en Bruselas", agregó Iglesias, unas declaraciones que fueron muy criticadas por los presentadores de la mañana, sobre todo por parte de Quintana.

A pesar de todos los comentarios recibidos por poner en duda la calidad democrática de España, Iglesias no ha hecho ni el amago de rectificar. En cambio, ha hecho un vídeo electoral reafirmándose, en el que ha mencionado a varios periodistas como Ana Rosa, Eduardo Inda, Vicente Vallés o Antonio García Ferreras.

"A nadie se le critica por decir algo inverosímil y decir que no hay plena normalidad democrática cuando es una realidad. Si tertulianos o lideres de opinión importantísimos como Ana Rosa se ofenden tanto, a lo mejor es que estamos diciendo la verdad", sentenció Iglesias.

Al escuchar su nombre en sus declaraciones, la conductora del espacio de Telecinco se ha mostrado muy indignada: "Yo jamás respondo a nada me digan lo que me digan, pero en este caso es porque no es solo a mi, hay que ser solidario también con el resto de los compañeros, que ya está bien".

"Yo no me ofendo en absoluto porque respeto la libertad de expresión de cada uno... No es un problema de ofenderse o no ofenderse. Es un problema que lo que estáis haciendo es señalar a periodistas y eso es algo muy feo y algo que se utiliza es las dictaduras. Es una forma muy sutil de decir quienes son los buenos y quienes son los malos, pero bueno no me ofendo, sencillamente me parece despreciable", ha declarado Quintana.

"Pablo Iglesias es quien es y ha llegado a lo que ha llegado gracias a los medios de comunicación. Todos hemos sido tan demócratas que alguien que no tenia una representación, hemos entendido que era un colectivo que merecía tener una representación en los medios, es que no lo entiendo", ha replicado la presentadora, dejando claro que los medios siempre han hablado de todos los partidos.

La reacción de Inda

"¿La normalidad democrática es que tu niñera la paguemos todos los españoles? ¿Es normalidad democrática que a un señor que se manifiesta delante de su casoplón lo metan en la cárcel 7 meses?", ha dicho por su lado Inda, quien también se ha dado por aludido ante las palabras del de Podemos.

"Lo que hace este señor es señalarnos para que por la calle sintamos miedo, para que no expresemos libremente lo que pensamos", ha añadido el colaborador del espacio. "Yo confió en la gente, la gente tiene más sentido común que eso", ha comentado la presentadora, llevando la contraria a su compañero. "Estos señores me han puesto en la diana desde hace seis años, yo he recibido amenazas de muerte, por la calle me han querido pegar más de una vez, por culpa de esta gentuza", se ha justificado Inda.