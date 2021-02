Ana Rosa estalla contra Pablo Iglesias al poner en duda la democracia en España: "Que se marche, por decencia"

Pablo Iglesias ha vuelto a acaparar todos los medios de comunicación por sus últimas polémicas. Tras informar de las últimas novedades del coronavirus, haciendo hincapié en el aumento de contagios, 'El programa de Ana Rosa' ha analizado las últimas declaraciones del líder de Podemos.

En su última entrevista, Iglesias puso en duda la normalidad democrática de España y atacó a la institución de la que él es vicepresidente. "No hay una situación de plena normalidad política y democrática en España", decía el vicepresidente del Gobierno. "En Cataluña hay dos presidentes, uno está en la cárcel y otro está en Bruselas", agregó.

Tras recordar sus palabras, muchos colaboradores se han mostrado muy indignados, sobre todo Ana Rosa Quintana, quien, como ya es habitual, no ha dudado en manifestar su opinión.

"Que Europa defienda al ministro de Exterior que es Borrell y que el vicepresidente del Gobierno esté atacando a Borrell, que es español, y a la ministra de Exteriores española es todo muy kafkiano", ha comenzado diciendo la conductora del espacio de Telecinco.

"No todo vale"

"No todo vale", ha sentenciado Quintana tras escuchar las declaraciones del de Podemos. "No sé si es por campaña electoral, por fastidiar a alguien del Gobierno... no sé si queda alguien del gabinete que no le haya desautorizado", ha agregado, aparentemente molesta.

"Si eres vicepresidente de ese Gobierno y piensas lo que has dicho te tienes que marchar, por decencia", ha apuntado la presentadora con el rostro muy serio. Según iba avanzando el debate sobre las declaraciones de Iglesias, la comunicadora se mostraba más alterada, hasta que ha estallado.

"Perdonadme, estamos en una pandemia, hoy se sabe que ha habido tres millones de personas contagiadas de covid en España, unos 90.000 fallecidos, en un fin de semana han muerto 900 personas, ¿estamos para estas gilipolleces?", ha exclamado la conductora del espacio, muy indignada.