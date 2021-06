Ana Rosa se enfrenta a Ábalos por lo que dice de los indultos en Telecinco: "No se entiende"

Tras informar de todas las noticias de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política y en el plan de vacunación, Ana Rosa Quintana ha recibido a José Luis Ábalos y ha dado paso a una entrevista para analizar todo lo que está pasando en este momento.

El político ha aprovechado su conexión en directo con el plató de Telecinco para pronunciarse respecto a la situación política en España y cómo se han producido las negociaciones de los indultos a los presos catalanes. A raíz de esto, el entrevistado y la presentadora han puesto sobre la mesa opiniones diferentes y han terminado chocando en pleno directo.

"Gobernamos con lo que ha decidido el pueblo español, que es el Parlamento, con toda su pluralidad y su dificultad, ¡ya nos gustaría poder elegir socios!", se defendía Ábalos. "¿A quién elegirían?", le ha preguntado entonces Ana Rosa, haciendo referencia al partido con el que que le gustaría formar Gobierno. "Lo hemos demostrado en otras ocasiones invitando a ello y recibimos un portazo. Hoy, todo eso, no lo hemos pagado nosotros. Lo han pagado aquellos que no quisieron iniciar un proceso de reforma en este país", ha sentenciado el político, muy serio.

“Y el Partido Popular, evidentemente, no está por pactar nada. Con esa actitud de negación... No hay nada que pactar porque no quieren pactar nada. Ya me gustaría a mí pactar”, agregaba el entrevistado. Ante sus palabras, la conductora del espacio de Telecinco y la ha interrumpido para manifestar que se encuentra en desacuerdo con lo que acababa de decir, a la vez que lanzaba un sutil zasca a los partidos políticos: "Yo le tengo que decir que los españoles de a pie, los que no militamos en ningún partido y decidimos nuestro voto según las ofertas de un partido a otro, quiero recordarles a todos, no solo al PSOE, lo del 'no es no', 'con Rivera no'... Tampoco se entiende que los partidos constitucionalistas sean incapaces de ponerse de acuerdo en nada...”.









"Yo tampoco lo entiendo y soy una persona con responsabilidades"

“De verdad, que la gente no lo entiende señor Ábalos”, le reprochaba la presentadora, dejando así a Ábalos totalmente descolocado. "Por supuesto, yo tampoco lo entiendo y soy una persona con responsabilidades", reconocía el ministro de Transporte y Movilidad, dando la razón a la periodista.

"Ya, pero vemos los discursos del presidente del Gobierno cómo trata con guantes de seda a los independentistas y cómo es de duro con la oposición del PP y oigo al PP como es de duro con el gobierno y digo, ¿En algún momento esta magnanimidad se puede ejercer con los que piensan distinto pero son todos constitucionalistas?", preguntaba Ana Rosa muy indignada. “Yo creo que lo hemos demostrado”, se defendía el entrevistado. “Por las dos partes, eh”, insistía la comunicadora sin quedar muy convencida con su respuesta.

“Pero mire porque no es verdad. En 2017, yo recuerdo ponerme al lado del señor Rajoy, sin ningún problema, para hacer frente. Es que eso, en cambio, cuando gobierna el PSOE no ocurre. Es que yo me he abstenido para que Rajoy fuera presidente del Gobierno, pero, cuando ha pasado lo contrario, no lo hemos tenido. Es que esto está muy bien, pero siempre se rompe cuando gobierna el Partido Socialista”, argumentaba Ábalos.

“Pero bueno, si hicieron ustedes una moción de censura”, le reprochaba la periodista con una risa sarcástica. “Claro, porque no había, más allá de la sentencia de la Audiencia Nacional donde el Gobierno no quiso tener ninguna reacción, es que ya había perdido toda la mayoría. Ciudadanos ya le había retirado el apoyo al señor Rajoy”, zanjaba el entrevistado, aunque no lograba convencer a Ana Rosa, que seguía asintiendo con una sonrisa irónica.