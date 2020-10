Ana Rosa desvela por qué algunos políticos asistieron al acto de 'El Español': "Si te cita Pedro J..."

Este miércoles, la fiesta que organizó Pedro J. Ramírez para celebrar el quinto aniversario de 'El Español' se ha convertido en el tema protagonista del debate de 'El Programa de Ana Rosa'. Esto se debe a que, tanto el director del medio como los asistentes, fueron muy criticados por formar parte de una celebración con 80 personas, dado que no pueden reunirse más de seis personas.

Este evento fue celebrado en el salón del Casino de Madrid y se llevó a cabo un día después de que Pedro Sánchez pidiera a los españoles reducir todo lo posible los contactos sociales y quedarse en casa "todo lo posible". Es por esto por lo que resultó llamativo ver entre los asistentes a Salvador Illa, Pablo Casado, Isabel Díaz Ayuso, José Luis Sánchez Almeida, Teodoro García Egea, Inés Arrimadas, Ana Pastor, Florentino Pérez y Begoña Villacís, entre otros.

Tras ver las imágenes del evento, en las que aparecían los invitados posando en el photocall y cenando en un lujoso comedor, Ana Rosa Quintana no ha podido evitar criticar a quienes aceptaron la invitación: "Se ha criticado sobre todo a los ministros y políticos que estuvieran ahí, después le piden a la población que no se reúnan más de seis personas en sus casas".

"Ver ahí al ministro de Justicia, al de Defensa, al de Sanidad, a Ana Pastor, a Pablo Casado...", ha agregado la presentadora muy indignada, ya que no puede entender la presencia de los políticos. "Cómo le piden luego los a los ciudadanos...", ha continuado diciendo.

Asimismo, Quintana ha recordado que esas imágenes no sentaron nada bien a los ciudadanos, lo que, según ha opinado, puede haber afectado a su autoridad. A raíz de esto, la periodista ha querido elogiar el comportamiento de Isabel Díaz Ayuso, dado que considera que actuó correctamente.

Ana Rosa elogia a Isabel Díaz Ayuso

"¿Sabes quién lo hizo bien? La presidenta de la Comunidad de Madrid. Ella fue, estuvo en el photocall para apoyar y se marchó", ha reconocido. "La ejemplaridad es básica en democracia", ha añadido Bustos.

No obstante, el director de 'El Español' se pronunció en 'Cuatro al día' para justificar su postura y aclarar que en dicho evento se cumplieron todas las medidas de prevención. Aunque la presentadora no duda "que todo el mundo cumplieran las medidas, que llevaran mascarilla y que tuvieran las distancias", cree que no fue el momento.

Siguiendo con su argumento, la comunicadora ha confesado que habló con algunos de los invitados que aparecieron en el evento y ellos mismos le han revelado que "si te cita Pedro J. tienes que ir". "Esa imagen no hace ningún favor a los políticos cuando hay personas, trabajadores, que están haciendo esfuerzos sobrehumanos", ha comentado por su parte José María Olmo.