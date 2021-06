Ana Rosa descoloca a Díaz Ayuso con un reproche sobre su vida personal: "No podemos"

Este lunes, tras informar de las últimas noticias de la actualidad, haciendo hincapié en el plan de vacunación y la situación política, Ana Rosa Quintana ha dado paso a Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha visitado el plató de Telecinco para analizar la situación de los ciudadanos junto a la presentadora.

En primer lugar, la política ha hecho hincapié en la importancia de aumentar la natalidad para el futuro de nuestro país y ha planteado cómo va a incentivar a los jóvenes para que haya un mayor número de bebés. A raíz de esto, la del PP ha explicado a la presentadora que uno de sus objetivos es plantear ayudas para aquellos jóvenes que no pueden permitirse ser padres económicamente.

"Es verdad que no están naciendo niños en España, tenemos un grave problema. Está ocurriendo en toda Europa, pero muy especialmente en España. Si no hay niños no hay futuro, si no hay niños no hay hermanos, no hay relación entre tíos, sobrinos, abuelos... No les damos a los abuelos lo más importante que es devolverles la vida", explicaba la entrevistada.









"No podemos trasladar a la política nuestra vida personal"

"Un país sin niños no tiene un futuro y nos faltan muchos", insistía Díaz Ayuso. "Hace falta porque la inmensa mayoría de los padres y madres, hubieran tenido otro hijo, pero al final, a día de hoy, es una misión casi imposible porque tenemos también aspiraciones laborales... Entonces, tanto la conciliación como la lucha por la vida no están en nuestro objetivo como país. Ya no es una cuestión solo económica, es que socialmente perderemos el mejor tejido que podemos dar entre todos", agregaba.

"Presidenta, yo tengo tres, póngase a ello", le ha reprochado entonces la conductora del espacio de Telecinco, dejando muy descolocada a Díaz Ayuso y sin saber qué responder. "Ya, lo que pasa es que tampoco soy víctima del terrorismo y los defiendo, tampoco soy torera y los defiendo...", se defendía la política con una sonrisa.

"Los políticos no estamos aquí para trasladar nuestra vida personal a los demás... No podemos trasladar a la política nuestra vida personal", señalaba la presidenta de la Comunidad de Madrid. "Lo importante es gobernar para todos y, sobre todo, pensar qué es lo mejor como sociedad", se justificaba la entrevistada. "Pero vamos, si hay que ponerse, se pone", ha zanjado Díaz Ayuso.