Ana Rosa critica la decisión de Pedro Sánchez sobre el Estado de Alarma: "Me chirría que sea seis meses"

Este lunes, además de la actualidad política tras la moción de censura, las nuevas medidas de prevención contra la pandemia se han convertido en las protagonistas del debate de 'El Programa de Ana Rosa'. Ana Rosa Quintanaha hecho hincapié el Estado de Alarma que decretó Pedro Sánchez, este domingo, en todo el país.

Tal y como explicó Sánchez, tras los primeros quince días, tiene previsto renovar la medida seis meses más, hasta el mes de mayo, para saltarse el control parlamentario cada dos semanas y, así, evitar que se ponga en peligro su continuidad, como sucedió en marzo y abril.

No obstante, a pesar de estar de acuerdo con la medida, la presentadora ha criticado algunas de sus condiciones y ha opinado que "tal y como está la situación no está de más informar de vez en cuando en el Congreso". "Me chirría que sea seis meses sin pasar por el Congreso. Lo demás está muy bien, es prudente, se toman medidas...", ha comentado la periodista.

"Me parece un escándalo estar seis meses sin ir al Congreso con el tema que más importa a los ciudadanos", ha declarado. "No se puede dejar al Congreso al margen durante tanto tiempo", ha asegurado la comunicadora del espacio de Telecinco.

Asimismo, Quintana ha arremetido contra el Gobierno por no haber modificado la legislación para poder llevar a cabo medidas más restrictivas sin tener que establecer el Estado de Alarma. "¿Por qué no se ha hecho nada en ocho meses?", se ha preguntado algo desesperada ante esta situación.