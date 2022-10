Ana Rosa aclara su estado de salud tras su vuelta a Telecinco: "No estoy curada"

Después de casi un año, 342 días concretamente, Ana Rosa Quintana ha vuelto como presentadora de 'El Programa de Ana Rosa' tras luchar contra un cáncer de mama. La reina de las mañanas ha vuelto con mucha ilusión y un cambio de look. Nada más empezar la presentador se ha mostrado muy agradecido y ha querido mandar un emotivo mensaje a todos los que le han apoyado estos últimos meses, tanto los miembros del equipo como compañeros de profesión.

"Y como decíamos ayer, les dije que nos veríamos pronto. Se me ha hecho un poco largo, pero ya estamos aquí. Así que buenos días. Tengo una deuda eterna con ese inmenso cariño que me ha llegado de todos ustedes. Desde mis compañeros, personas que no conozco, que me han regalado sus bendiciones. Hasta el Papa me ha hecho llegar un rosario bendecido. No se imaginan el altar que tengo en casa con estampitas, medallas, libros, música y la cantidad de cariño que he recibido por la calle, por medio de WhatsApp, y en la calle", comenzaba diciendo la comunicadora.

"Y sobre todo muchísimo amor en mi casa, de mi marido, mis hijos, mis amigos. Bueno sin mis amigas todo habría sido muchísimo más duro. En este momento hay muchísimas personas pasando por lo mismo, miles de mujeres que lo están viviendo o lo van a vivir. No pienso guardarme nada así que a lo largo de la mañana, intentaré contar todo lo que ustedes quieran saber", insistía Quintana, haciendo hincapié en todo el apoyo que ha recibido y remarcando que "es un milagro que esté hoy aquí".

(Parte 2) Ana Rosa Quintana regresa a la televisión 11 meses después. Su discurso de bienvenida ????#AR10O#BienvenidARpic.twitter.com/MpaMk6WPIP — Diego ?? (@diegobferrandez) October 10, 2022





"Yo no podré decir que estoy curada hasta dentro de 5 o 7 años"



Acto seguido, la conductora del espacio hizo un repaso de la actualidad, dejando claro lo mucho que había echado de menos ejercer: "El gusanillo del periodismo no me ha abandonado, a pesar de que esta vez he tenido que seguir la actualidad desde el sofá de mi casa. He sido testigo en la distancia de como estallaba una terrible guerra en Europa, como una crisis económica sin precedentes nos asolaba, récord de subida de la luz, el gas, la gasolina, cómo dimitía el jefe de la oposición, cómo se hackeaban los móviles del Gobierno, la ruptura con Argelia o la muerte de Isabel II".

Después la presentadora habló de su enfermedad. Fue en noviembre de 2021 cuando anunció que tenía cáncer de mama y parece que todavía no está completamente curada. "En este momento hay miles de personas pasando por lo mismo, miles de mujeres que lo están viviendo o que lo van a vivir, no pienso guardarme nada, así que a lo largo de la mañana os contaré todo lo que ustedes quieran saber sobre este año", comenzaba diciendo.

"Pero bueno gracias a Dios estoy aquí. Que hay que decir que yo estoy aquí porque he terminado el tratamiento, pero esto sigue. Yo no podré decir que estoy curada hasta dentro de 5 o 7 años. Hay que dejarlo muy claro porque hay muchas personas pasando por lo mismo, y esto no es de un día para otro", aclaraba sobre su estado de salud, dejando claro que la enfermedad sigue presente.