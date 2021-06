Ana Pastor frena a una tertuliana de Xabier Fortes en TVE tras su pregunta sobre Marruecos: “Yo me voy”

Esta semana saltaban chispas entre una de las tertulianas de 'La Noche en 24 horas', el programa en RTVE y la diputada del Partido Popular, Ana Pastor Julián, que se mostraba molesta ante una de las preguntas de la periodista sobre Marruecos. Precisamente esa colaboradora es Esther Palomera, habitual también en las mañanas de Telecinco, concretamente junto a Ana Rosa Quintana. En este caso, la tensión entre ambas no saltó por el tema en sí sino por la insistencia de tertuliana de acuerdo a las respuestas de la ex presidenta del Congreso.

Concretamente, la parlamentaria popular estaba analizando en la mesa de debate el conflicto entre Moncloa y el gobierno de Marruecos, iniciado hace dos semanas con la apertura de la frontera con Ceuta. “El tema de Marruecos conozco bastante bien como han sido las relaciones históricas. Que el presidente del Gobierno haya pospuesto la visita a Marruecos, que es la primera que hacen siempre los presidentes, con un país que es vecino, y que luego se actúe de manera absolutamente torpe y lamentable, eso lo tiene que explicar el PSOE y el Gobierno”, criticaba Pastor sobre la postura del Gobierno.









Pastor, en RTVE: “Yo cojo y me voy”



No obstante, ha sido la última frase del razonamiento de la diputada lo que parece que no ha gustado nada a la colaboradora de Fortes: “Yo esos argumentos que le escucho usted, se los escucho a los diputados del PSOE...”. Esa comparación entre la periodista y el partido socialista y lo que ello implicaba provocaba una respuesta cortante de Palomera: “No sé cuáles serán los argumentos del PSOE, pero le estoy haciendo una pregunta que usted no me está respondiendo”.

La tensión entre la política del PP y la tertuliana comenzaba a escalar, mientras que Pastor trataba de insistir en su postura: “Nosotros le hemos mandado un escrito a la UE para que refuerce el Frontex, ¿sabe lo que es?”. “Es que no le he preguntado por esto. Le he preguntado si el PP sigue considerando que el motivo del conflicto es la presencia de Gali en España, cuando el propio rey de Marruecos ha dicho que no”, replicaba Palomera.









Pastor, a la que ya cada vez lo costaba más ocultar su molestia con el tono de las preguntas, respondía contundente: “Usted hace una pregunta y yo, como puede imaginar, lo que no puede hacer es hacer la respuesta. Si usted quiere hacer la pregunta y la respuesta, yo cojo y me voy”. La colaboradora de TVE tampoco se daba por vencida: “Yo le estoy preguntando, si usted no quiere responder no responda”.0





Esther Palomera: “No sé que pretende”



Tal era la tensión entre ambas que el propio Fortes tuvo que mediar entre ambas: “Concluya, por favor”, instaba a su invitada. “Este efecto que ha tenido el tema Gali, que ha estado envuelto en oscurantismo y que nos e ha comunicado a Marruecos, es un elemento que ha generado este problema gordísimo. Pero que los argumentos que ha utilizado...”, insistía la diputada popular.









Esther Palomera tampoco rehuía la bronca: “No sé que pretende con ese apunte. Mi pregunta ha sido clara y su respuesta no lo ha sido”. “Yo sólo digo que este elemento ha sido devastador”, explicaba Pastor. “El motivo de la crisis diplomática...”. De nuevo, Pastor volvía a mostrarse visiblemente enfadada: “No, eso lo dice usted. Usted nunca diga lo que yo digo”. De nuevo, Fortes mediaba entre ambas, eso sí, en vano: “Nos ha quedado claro, los espectadores han sacado conclusiones de la pregunta y la respuesta...”

“De la no-respuesta”, repetía la tertuliana. “No, de la respuesta que a usted no le gusta”, concluía Pastor, antes de que el debate pasase a otro colaborador.