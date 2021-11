Ana Obregón volverá a dar las campanadas en TVE junto a Anne Igartiburu

Ana Obregón volverá a estar esta Nochevieja en la Puerta del Sol. La actriz y presentadora presentará de nuevo las Campanadas de fin de año junto a Anne Igartiburu en TVE después del gran éxito cosechado en la despedida del fatídico 2020. La cadena pública ha decidido confiar de nuevo en la mediática presentadora aprovechando su gran tirón entre la audiencia. Será la 17ª vez consecutiva presentando las Campanadas para Anne Igartiburu (desde el 2005-2006) y la séxta vez y segunda seguida para Ana Obregón (1994, 1995, 1999, 2004 y 2021). En las pasadas Campanadas 2020-2021, TVE volvió a dominar las audiencias y a lograr una de las emisiones más vistas del año con 6,1 millones de espectadores y un 29.3% de cuota.

El papel de Ana Obregón en las Campanadas no será el único que desempeñe la presentadora en TVE esta Navidad. Tal como ella anunció en sus redes sociales, también aparecerá en el programa "Telepasión" que prepara la cadena pública. "Llevamos semanas de rodaje y ensayos para hacer un Telepasión que lleve muchas risas y amor a todos los hogares. Nunca pensé que podría volver a bailar y actuar, ni siquiera salir de mi casa , pero alguien desde algún lugar me manda fuerzas infinitas y además estoy arropada por un equipo maravilloso", decía hace una semana en sus redes sociales.

Ana Obregón perdió a su hijo Aless en mayo de 2020 a causa de un cáncer y este año también ha sufrido la pérdida de su madre. Dos durísimos golpes que han 'tumbado' a la presentadora, incapaz de superar el adiós de ambos. A través de sus redes sociales, el recuerdo hacia su hijo Aless es continuo. "Dime por favor donde no estás, en qué lugar puedo no ser tu ausencia. Dónde puedo intentar vivir sin recordarte, y dónde recordarte sin que me duela", escribía hace sólo dos días en sus redes sociales junto a una foto de su hijo.

LOS RIVALES DE ANA OBREGÓN Y ANNE IGARTIBURU

Ana Obregón y Anne Igartiburu también conocen ya quiénes serán sus rivales en la noche del 31 de diciembre. Cristina Pedroche y Alberto Chicote serán los presentadores de las Campanadas en Antena 3, mientras que Carlos Sobera y Paz Padilla se encargarán de las de Mediaset, tanto para Telecinco como para Cuatro. De momento aún se desconoce quiénes se encargarán de despedir el fin de año en LaSexta. En los últimos cuatro años, los encargados fueron Cristina Pardo e Iñaki López.