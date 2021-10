Ana Morgade sorprende a Ion Aramendi en TVE al reivindicar su polémica vestimenta: "Yo no soy la Pedroche"

Ana Morgade se ha convertido en noticia y se encuentra acaparando todos los medios de comunicación por su última decisión para presentarse en la alfombra roja. La actriz y humorista se presentó en la gala de inauguración de la Semana de Cine de Valladolid, la Seminci, con una llamativa vestimenta. La humorista decidió cambiar su vestido de gala por un portatrajes. Sin embargo, durante la gala, se cambió y apareció sobre el escenario con un esmoquin negro de lentejuelas.

Fue el pasado sábado cuando se llevó a cabo la inauguración de la Seminci, aunque no fue hasta el domingo cuando revolucionó las redes sociales al pronunciarse desde su cuenta oficial de Instagram para explicar los motivos por el que se decantó por el portatrajes. "Mi alfombra verde today. Sí, es un portatrajes. Durante días sufrí pensando qué llevar a la alfombra de Seminci, porque siempre me sucede lo mismo: en los showrooms casi nunca puedo ponerme lo que me gusta, tengo que ponerme lo que me abrocha. No tengo un cuerpo de talla estándar por supuesto no soy modelo, y no me es nada fácil encontrar un vestido que no me haga sentir terriblemente mal hecha", comenzaba diciendo la cómica.

Las consecuencias que ha tenido para Ana Rosa sus críticas al Gobierno Ana Rosa Quintana inicia 'El Programa de Ana Rosa' cada mañana con un monólogo en el que se muestra muy crítica contra los políticos Mabel Velasco 26 oct 2021 - 11:11

Por fin he dado con el vestido de mi vida. pic.twitter.com/6qXKySd6az — ana morgade (@ana_morgade) October 25, 2021

"Durante muchos años he salido a posar con ropa que no me encajaba muy bien, aterrada, pensando que es mi cuerpo el equivocado. Pero, no era mi actitud la errónea. Mi cuerpo es perfecto para lo que soy y a lo que me dedico: la comedia. No puedo cambiar qué se considera un cuerpo aceptable o no, y mucho menos cambiar mi autoestima de un día para otro, y mi relación más o menos despiadada con mi cuerpo (que acaba de hacer la proeza de fabricar a una personita, así que creo que se merece que lo mime un poco)", declaraba, haciendo referencia a que se convirtió en madre el pasado mes de marzo.

"Dándole vueltas de madrugada, rumiando qué lucir esta vez, pensé: si es que me queda mejor la bolsa que el traje… Y voilà. Aquí me tienen, señoras. Orgullosa y feliz, con un traje que no me aprieta, no me tira, no me asusta, y representa lo que soy, mejor o peor: una comediante. Y saben qué? Es la primera vez que no me apetece ponerle filtros a la foto", zanjaba, muy orgullosa de su decisión.









"Yo no soy la Pedroche"

Como consecuencia del revuelo causado, la actriz realizó una conexión en directo con Ion Aramendi en 'Mejor contigo'. "Se me ocurrió a las 3 de la mañana, en un momento de insomnio después de un biberón. Al día siguiente, por si acaso había sido un problema de falta de sueño, porque estoy al borde de la lesión cerebral de dormir poco, se lo comenté a mi marido y a una amiga, Charo López, y los dos me dijeron que tenía mucho sentido", contaba la actriz en TVE.

"En la alfombra verde me apetecía sentirme cómoda, no como suele pasar, que es que quiero salir corriendo. Esto fue un acto de honestidad conmigo misma", aseguraba Morgade. "He hecho un photocall sin faja y es un sueño cumplido para mí", agregaba, haciendo referencia a que presentó un estilismo muy de la 'Gala MET', evento anual del Museo de Arte Metropolitano de Nueva York y la revista Vogue.

Acto seguido, Morgade hizo unas declaraciones que parecieron sorprender al conductor del espacio de La 1, ya que nombró directamente a Cristina Pedroche y a sus polémicos trajes de las Campanadas de Antena 3: "Se me preguntó: ¿Llevas el traje debajo? Y no. Yo no soy la Pedroche. Esta es la capa final. No va a haber un 'pelar plátano'. Llevaba una camiseta debajo y unas medias, porque en Valladolid hace 'pelete', pero tuvimos suerte e hizo una tarde muy agradable".