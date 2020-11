Amaia Romero, ganadora de 'OT 2017', da positivo en coronavirus: "Me da mucha pena"

Durante estos meses en los que estamos conviviendo con la covid-19, los contagios no han cesado, pero no solo en personas anónimas sino también entre los famosos. A pesar de tomar medidas de prevención en sus lugares de trabajo, ya sea tanto en los estudios de grabación como en los platós de rodaje, las celebritues también deben seguir con su vida, por lo que se exponen en otros lugares fuera de lo profesional donde pueden contagiarse.

Amaia Romero ha sido la útima cantante en anunciar, a través de sus redes sociales, que ha dado positivo en el test de coronavirus:"He dado positivo en covid, ha sido inesperado y tendré que pasar los próximos días en casa", ha confesado la cantante a sus seguidores.

"Estoy bien pero me da mucha pena porque no podré hacer los conciertos de Donosti", se ha lamentado la ganadora de 'Operación Triunfo 2017', dado que sus próximos conciertos ya habían sido aplazados como consecuencia del Estado de Alarma que se llevó a cabo en el mes de marzo.

"Lamentamos comunicar que el concierto de Amaia de este domingo 11 de octubre en el Auditorio Kursaal cambia su fecha al 15 de noviembre ante un positivo por covid-19 detectado en el entorno del artista", afirmó por su parte la sala Kursaal en un comunicado, donde iba a actuar Amaia, el pasado mes de octubre.

Tras esta segunda cancelación, la ex triunfita se ha mostrado muy apenada y se ha disculpado con sus fans, ya que estaban muy emocionados por volver a ver a la cantante después de tantos meses sin conciertos por la covid-19. "Lo siento mucho y espero veros muy pronto", ha asegurado la representante de España en Eurovisión 2018.



hola�� he dado positivo en covid, ha sido inesperado y tendré que pasar los próximos días en casa�� estoy bien pero me da mucha pena porque no podré hacer los conciertos de donosti, que ya se habían aplazado por otro positivo... lo siento mucho y espero veros muy pronto��❤️