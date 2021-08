'Alta tensión' se estrena liderando su franja con un emocionado Christian Gálvez

Desde Telecinco parecen haber dado en el blanco. 'Alta tensión' ha sido su apuesta para competir por la franja de audiencia que va antes del prime-time. Un programa que ya conocimos en Antena 3 con Constantino Romero y que este lunes pudimos ver del todo renovado con un Christian Gálvez que no pudo tener un mejor estreno.

'Alta tensión' convence a la audiencia

En concreto, en su franja de emisión, el concurso presentado por Gálvez cosechó un formidable 13,1% de share, reuniendo a 1.565.000 espectadores. El dato le bastó para convertirse en líder de su franja y poner cada vez más apretada la lucha por la audiencia en una franja horaria en la que las cadenas buscan presentar sus mejores cartas.

La del concurso lo fue, sin duda, y la del retorno de Christian Gálvez a Telecinco también. El presentador, emocionado quiso lanzar un mensaje a los telespectadores de la cadena que no le veían desde que 'Pasapalabra' dejó de emitirse en la cadena de Mediaset. "Si me lo permiten… Yo no sé ustedes, pero yo personalmente, durante todo este tiempo, les he echado mucho de menos", dijo el presentador, claramnente emocionado ante un estreno que, finalmente, parece haber cumplido con las expectativas de todos.

¿Cómo es el nuevo 'Alta tensión'?

Producido en colaboración con Fénix Media, una de las productoras de Mediterráneo Mediaset España Group, ‘Alta Tensión’ es una adaptación del formato original ‘Wipeout’, distribuido por ViacomCBS Global Distribution, que se estrenó en Estados Unidos en 1988 y que se ha emitido durante años con gran éxito en numerosos territorios.

Preguntas sorprendentes y curiosas, pruebas, rivalidad, azar y emoción ascendente son las señas de identidad de este concurso que el propio Christian Gálvez describe en estos términos: “En ‘Alta Tensión’ la cultura y el entretenimiento se dan la mano. Es un programa para toda la familia en el que se invita a jugar a los espectadores desde casa desde el primer momento y donde la tensión va en aumento hasta una brillante prueba final”.

El presentador enumera varios de los elementos que vertebran la filosofía del programa: “Vamos a tener concursantes que se eliminan y otros que permanecen, lo que lo convierte en un concurso muy dinámico, en constante renovación, pero con participantes con los que los espectadores terminan familiarizándose. En cuanto a la mecánica, cada ronda tiene la suya propia y la emoción va en aumento, con un bote de dinero creciente para el premio de cada programa, hasta llegar a una ronda final frenética”.

Christian, que se pone de nuevo frente a las cámaras con este proyecto del que también es productor, añade: “Alta tensión’ es el elemento que me va a otorgar la oportunidad de volver a encontrarme con la audiencia, a la que tanto he echado de menos durante este tiempo”.