Almeida no se corta y dice alto y claro qué piensa sobre la docuserie de Rocío Carrasco

Varios dirigentes políticos, entre ellos la ministra de Igualdad Irene Montero, han apoyado públicamente la serie documental sobre la vida de Rocío Carrasco que Telecinco ha emitido en los tres últimos meses, basándose en los testimonios de la hija de Rocío Jurado. Un programa que ha alcanzado grandes cotas de audiencia y que la mayoría de líderes políticos han respaldado. Según desveló María Teresa Campos, el propio presidente del Gobierno Pedro Sánchez llamó a Rocío Carrasco de forma privada para mostrarle todo su apoyo.

SIn embargo, no todo el mundo está de acuerdo con la forma en la que se han expuesto problemas tan importantes como la violencia doméstica y la calumnia pública. Es el caso del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que aunque no ha visto la serie cree que es un caso muy delicado y que no se puede solventar meramente en televisión. "Sinceramente no lo he visto. He podido leer diversas noticias y cosas que han salido. La opinión que yo me he podido formar de ahí es que creo que es una situación que tiene pinta de ser muy dura, no solo para ella, sino para todos los que están integrados en el núcleo familiar, y es por eso que merecía ser tratado de otra manera", ha dicho en unas declaraciones al diario "La Razón".

Sobre la participación de Irene Montero en este tipo de espacios, Almeida señala: "Hay algunos que, como no saben hacer las cosas, tienen que opinar de cualquier cosa".

NUEVA TEMPORADA EN OTOÑO

Los que pensaban que "Rocío: Contar la verdad para seguir viva" iba a tener fin esta primavera, están equivocados. En el último programa de la serie documental, que contó con Rocío Carrasco en directo en plató, se ha anunciado el estreno de una nueva serie en la que la hija de Rocío Jurado hablará de Amador Mohedano, de José Antonio, de Gloria, de Rosa Benito, de sus hermanos Gloria Camila y José Fernando y de José Ortega Cano. Rocío Carrasco también explicará en 'En el nombre de Rocío' los motivos por los que no se habla con ellos. Un nuevo proyecto que puede ser otro plato fuerte para el mundo del corazón, saciado en esta primavera gracias a las revelaciones de Rocío.

Mientras, ka Fiscalía está investigando accesos indebidos a los datos de violencia de género de Rocío Carrasco en el sistema de vigilancia de víctimas de violencia machista (VioGén). La mayoría de las entradas ilícitas han tenido lugar en las provincias de València, Alicante y Castelló, aunque no se descarta que haya habido más accesos puntuales desde otras zonas, según ha desvelado este jueves el diario "El País".

