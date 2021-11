Alfonso Arús reconoce el motivo por el que pensó en suspender 'Aruseros': "Nunca he estado tan cerca"

'Aruseros' es un espacio que ocupa las mañanas de laSexta desde 2018. Con el paso de los años, sus datos de audiencia han ido mejorando hasta convertirse en competencia para la reina de las mañanas: 'El Programa de Ana Rosa'. El programa presentado por Alfonso Arús lleva rozando el liderazgo desde la temporada pasada.

Sin embargo, a principios de mes, 'Aruseros' conseguía lo que parecía impensable a principio de temporada. El programa de laSexta conseguía el liderato en cuota de pantalla con un 20,5% en el tramo principal del programa y un total de 478.000, algo menos que 'El Programa de Ana Rosa', que se quedaba en 509.000 espectadores por una cuota de pantalla del 17,9%.Además, estos datos significan también un récord histórico para el programa de laSexta.

El programa de laSexta es un espacio informativo. Sin embargo, son las características que le diferencian del resto lo que llama la atención de los espectadores. 'Aruseros' es un formato que trata temas de actualidad desde un punto de vista humorístico y desenfadado. El programa recoge aspectos relacionados con la actualidad, series, programas y otros temas sobre la televisión; tráfico, sucesos, meteorología, política, sociedad, famosos, naturaleza y medio ambiente, redes sociales, inventos, parodias, economía, deportes, gastronomía y curiosidades, incluyendo entrevistas y conexiones en directo.

Asimismo, la buena relación entre los colaboradores y las bromas que se lanzan entre ellos es lo que aporta cierta cercanía a los espectadores. Teniendo también en cuenta que es un programa muy familiar al contar con Alfonso Arús como presentador y con su mujer, Angie Cárdenas, y sus hijos como colaboradores. Como consecuencia, el algunas ocasiones, a los presentes en el plató se les escapan algunas anécdotas personas que divierten al público.





Llevo más de 4.000 programas y nunca he estado tan cerca de suspenderlo"

"Podemos utilizar la bolsa de agua caliente", comenzaban comentando en el programa, pensando en cómo enfrentarse a las bajas temperaturas. "O la batamanta", proponían. "La batamanta y la mesa camilla", aceptaba Alfonso Arús. "Va también muy bien para los cólicos", señalaban. "Y para el lumbago", aseguraba el presentador. "Yo me acuerdo de una vez que te bajamos una bolsa...", comenzaba recordando una colaboradora, refiriéndose a Arús.

"Sí, pero demasiado caliente. Os excedisteis", decía de pronto el comunicador, dejando claro que no fue una buena experiencia. "Nunca... Llevo más de 4.000 programas y nunca he estado tan cerca de suspender un programa en directo", reconocía entonces el conductor del espacio. "Te la tenían jurada y no sabían como hacerlo", bromeaba Angie Cárdenas. "Rebeca Rodríguez bajó la bolsa, no hirviendo, multiplicado por tres. El momento en el que contactó con el lumbago, empecé a sudar, a desintegrarme...", recordaba el periodista.

"Tenía quemaduras", apuntaba Cárdenas. "Me acuerdo que estábamos en el programa y cuando no te enfocaban...", comentaba una colaboradora entre risas. "Le dolía más la ampolla que le había salido de la quemadura que el lumbago", confirmaba su mujer. "¿Quieres otra bolsita?", le decían al presentador, entre risas.

"No, no. Ya no quiero nada más. Luego, me dijo Andrés Torres que probase con hielo. Va muy bien, la verdad. Andrés, tienes razón, va mejor el hielo que la bolsa de agua caliente", aseguraba Arús. "Es que nosotros somos como los moteros. Nos conocemos y nos intercambiamos consejos y trucos", zanjaba, dejando claro que ha sido uno de los momentos más duros que ha vivido en directo.