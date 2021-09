Alfonso Arús pone contra las cuerdas a su mujer, Angie Cárdenas, al revelar su opinión sobre un exitoso actor

'Aruseros' es un espacio que ocupa las mañanas de laSexta desde 2018. Con el paso de los años, sus datos de audiencia han ido mejorando hasta convertirse en competencia para la reina de las mañanas: 'El Programa de Ana Rosa'. El programa presentado por Alfonso Arús ha ido rozando el liderazgo con un 19% de share, no obstante, Ana Rosa sigue conservando su primera posición, aunque ha logrado adelantar a 'Espejo Público' en varias ocasiones.

El programa de laSexta es un espacio informativo. Sin embargo, son las características que le diferencian del resto lo que llama la atención de los espectadores. 'Aruseros' es un formato que trata temas de actualidad desde un punto de vista humorístico y desenfadado. El programa recoge aspectos relacionados con la actualidad, series, programas y otros temas sobre la televisión; tráfico, sucesos, meteorología, política, sociedad, famosos, naturaleza y medio ambiente, redes sociales, inventos, parodias, economía, deportes, gastronomía y curiosidades, incluyendo entrevistas y conexiones en directo.

Asimismo, la buena relación entre los colaboradores y las bromas que se lanzan entre ellos es lo que aporta cierta cercanía a los espectadores. Teniendo también en cuenta que es un programa muy familiar al contar con Alfonso Arús como presentador y con su mujer, Angie Cárdenas, y sus hijos como colaboradores.

Como consecuencia, se ha vivido un llamativo momento en plató entre el matrimonio. Angie Cárdenas decidió contar a los espectadores que se había encontrado con un famoso actor durante sus vacaciones, una anécdota que Alfonso Arús no dudó en desmantelar durante un ataque de sinceridad. Esto desencadenó en un momento de risas por parte de todos los colaboradores presentes, ya que su marido reveló la verdadera opinión de Cárdenas sobre el conocido actor.









"Es muy tímida y luego también te las suelta"

El matrimonio no ha parado durante todas sus vacaciones de verano y decidieron descansar en Ibiza, un destino donde coinciden muchos personajes famosos cada verano. Esto hace que sea muy fácil encontrarse con alguien, lo que le sucedió a la pareja. Tal y como ha contado la propia Angie Cárdenas en directo, se encontró a Miguel Ángel Silvestre, uno de los actores españoles más reconocidos desde sus inicios en 'Sin tetas no hay paraíso'.

"El otro día le vi. Se está pegando unas buenas vacaciones", decía de pronto la colaboradora cuando su compañera informaba de las largas vacaciones en Ibiza que se ha tomado el actor, las que está aprovechando para descansar y hacer deporte. "Cuando se cruzó con Silvestre no hubo un diálogo", apuntaba entonces Arús. "No, no. Estábamos de espaldas. Yo solo oí su voz y dije: 'míralo", narraba Cárdenas, dejando muy sorprendida a su compañera: "¡Ah! ¿Qué coincidistéis?".

"Sí, pero yo soy muy tímida y no le dije nada", aseguraba la comunicadora. Fue entonces cuando el conductor del espacio de laSexta quiso contar la anécdota con todos los detalles, a pesar de no dejar en muy buen lugar a su mujer: "A ver, es muy tímida y luego también te las suelta. Porque lo primero que me dijo fue: 'qué bajito es'", confesaba el presentador entre risas tras sonar un "zasca" en el plató. "Eso es porque llevabas tacones", le replicaba una tertuliana. "Aquí está la bala", reaccionaba Cárdenas entre risas mientras se señalaba la boca.