Alfonso Arús confiesa cómo es trabajar con sus hijos y su mujer en 'Aruseros': "Nunca me he escondido"

Alfonso Arús es un periodista al que hemos podido ver en diferentes facetas dentro de los medios de comunicación. Sus inicios como profesional transcurrieron en la radio y comenzó a hacerse un nombre en Antena 3 Radio y Radio 80 Serie Oro, aunque su gran salto en este sector fue cuando se hizo con su propio programa, 'Arús con leche ', en Cadena Rato, actual Onda Cero, y M80 radio.

No obstante, años después, se ha hecho un importante hueco en la televisión, donde, actualmente, presenta 'Aruseros' en laSexta, un espacio que lleva casi veinte temporadas emitiéndose. Anteriormente, también se le pudo ver en programas como 'La casa por la ventana' (La 2), 'Al ataque' (Antena 3), 'El Chou', 'El Rondo de Estudio Estadio' (La 2), 'Tan a gustito' (La 1) o 'Arucitys' (8tv). De hecho, a día de hoy se encuentra en un gran momento profesional en laSexta, dado que no deja de crecer en audiencias hasta pisar los talones a 'El Programa de Ana Rosa', el espacio líder de las mañanas.

Asimismo, el programa siempre ha llamado la atención por contar con un equipo muy familiar. Esto se debe a que tres de sus cuatro hijos forman parte del programa. Parece que toda la familia comparte su pasión por la televisión, es por esto por lo que Arús trabaja junto a su mujer y con la mayoría de "sus pequeños": Tatiana, Ingrid y Arthur.









"Les exijo más incluso que a otros colaboradores"



Por un lado, Ingrid, la mayor de sus hermanos, se decantó por mantenerse detrás de los focos y ejerce como jefa de producción del programa. Es por esto por lo que Tatiana es la hija que más destaca en el programa, ya que se encarga de la sección de Internet, aunque, antes de presentarse a la audiencia, fue dobladora. También cuentan con la ayuda de Arthur, quien demuestra toda su pasión por la información en la sección de deportes. "Y Hans ya está llamando a la puerta", asegura Alfonso Arús en una entrevista para '20 Minutos'.

"Ahora trabajo con Tatiana y trabajo con Arthur en los deportes, que también es mi hijo y con Ingrid, que es la jefa de producción y ahora se acaba de graduar Hans y ya está llamando a la puerta", cuenta el presentador. "Siempre he dicho que en el hecho de trabajar con la familia fui un poco pionero y nunca me he escondido. Les exijo más incluso que a otros colaboradores y si no estuvieran preparados por más hijos que fueran, no harían lo que hacen", comienza diciendo en el mencionado medio sobre cómo es trabajar en familia.

"Estoy convencido de que de que los hijos mantienen el nivel perfectamente bien. Y luego está el tema de llevarse a casa al trabajo, que casi que es una ventaja, porque tienes tienes cosas que ya has visto y que te ahorras hablar en la familia (risas) y tienes más tiempo para otras cosas", asegura el periodista.

De la misma manera, confirma que él "no les recomendó la profesión": "A Angie la conocí en una emisora de radio, salimos y luego nos casamos. Fue un encuentro de dos profesionales que estaban trabajando en la misma emisora. Así que supongo que se dio por hecho . Como tanto la madre como el padre trabajaban en esto, a lo mejor por afinidad, empezaron todos a apuntarse a esta profesión".