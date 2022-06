Aleix Espargaró se queja a Pablo Motos por el mal rato que le hace pasar en 'El Hormiguero': "Estás apretando"

La noche del martes, Pablo Motos volvió a formar parte de la parrilla de Antena 3 al frente de 'El Hormiguero'. El programa de Trancas y Barrancas dio la bienvenida a Aleix Espargaró. El piloto de motociclismo fue entrevistado por el presentador para hacer un repaso de su trayectoria en la presente temporada. Actualmente, el piloto se encuentra luchando por hacerse con el título mundial de Moto GP, donde, por el momento, ocupa la segunda posición general.

Antes de comenzar su entrevista, Espargaró comenzó aclarando el gran error que cometió en la carrera del pasado domingo. El entrevistado celebró la segunda posición antes de acabar la carrera, dado que no se había dado cuenta de que todavía le quedaba una vuelta para terminar. "Siento tener que empezar por esta pregunta, pero el domingo tuviste un despiste", comenzaba diciendo Motos. "Fue un error super grande. No vi bien la pizarra que nos ponen con toda la información. Perdí el pódium", reconocía Espargaró. "Hoy intentaré no irme antes de que acabe el programa. Estaré más concentrado", bromeaba el invitado para quitar hierro al asunto.

"¿Cómo fue ese momento para ti?", insistía el conductor del espacio para saber más sobre cómo vivió esa situación. "Lo pasé muy mal. Tengo 32 años y llevo 36 temporadas en el campeonato. Me han pasado todo tipo de cosas, pero nunca nada como eso. Imagínate, equivocarte y saludar como un primo cuando quedaba una vuelta. Me puse a llorar y lo pasé muy mal. Sentía mucha vergüenza. Recuerdo que llegué al box y no sabía ni donde estaba. Al final somos humanos y son errores que pueden pasar, pero me dio mucha rabia", se sinceraba el piloto.





"Estás arreglando la caña que me has metido al principio, ¿no?"

"¿Se te ha pasado ya?", quiso saber el periodista. "Le dije a mi mujer 'Vamos a 'El hormiguero' a reírnos, que se me olvide esto ya porque llevo dos días sin dormir", confesaba el catalán. A pesar de ello, Motos anunció que iban a recordar el momento del error que cometió el entrevistado, lo que no le gustó demasiado. "No te apures, pero voy a poner el momento. Tú no mires. Déjame que lo ponga para que la gente que no lo haya visto lo entienda", pedía el presentador antes de dar paso a las imágenes.

"Estás apretando, ¿eh? Jolín", le reprochó Espargaró a Motos, dejando caer que lo estaba pasando un poco mal al hablar tanto del tema, aunque se lo estuviese tomando con humor. "Estás en tu mejor momento, estás más fino que nunca", le alababa el presentador. "Ahora hablaremos de Montmeló y de que has dado la vuelta más rápida del mundo jamás dada", le adelantaba Motos para aclarar que hablarían de otros momentos de su carrera. "Sí hombre sí, de estos momentos hay que reírse", apuntaba el entrevistado.

No obstante, el piloto no se olvidó y aprovechó más adelante, cuando Motos le lanzó un piropo, para reprocharle el mal momento que le había hecho pasar. "Estás arreglando la caña que me has metido al principio, ¿no?", reaccionaba Espargaró entre risas. "Espero que la próxima vez no te metas tanto conmigo", le decía el piloto al presentador al despedirse.