Alberto Chicote se pronuncia sobre su participación en la final de 'Mask Singer': "desde el principio"

'Mask Singer: adivina quién canta' emite este jueves en Antena 3 su gran final, en la que se conocerá la identidad de las cuatro máscaras que quedan en el concurso y sabremos quién es el ganador de esta segunda temporada. Es mucha la expectación generada en torno a los famosos que se esconden detrás de las máscaras finalistas. Alberto Chicote, que está entre las quinielas por la posibilidad de que sea 'el erizo', ha hecho hoy una reveladora declaración en Twitter sobre su posible participación en la final del concurso.

Antena 3 ha programado para este jueves la gran final de una de sus apuestas de la temporada, desplazándola de la noche del miércoles y esperando conseguir el máximo posible de audiencia, al haberse terminado la edición de 'Supervivientes', que era la vencedora habitual de la noche de los jueves la pasada semana. El movimiento de Atresmedia se ha debido, en parte, a la programación de Mediaset para este miércoles, un especial dedicado a Olga Moreno, con el que han preferido no competir.

Lucha por la audiencia entre Telecinco y Antena 3

Sin embargo, Telecinco emite este jueves, por segunda semana consecutiva, 'La última cena' en la noche del jueves, un programa presentado por Paz Padilla en el que cocinará Carmen Borrego junto a Kiko Hernández, una pareja que se espera, de mucho que hablar. Los cocineros se han enterado de que serán pareja este mismo miércoles durante la emisión de 'Sálvame'. Borrego no ha podido evitar mostrar su disconformidad y desagrado ante el que será su compañero. "La cocina une o desune y ya vamos desunidos así que veremos que pasa", ha asegurado con gesto serio.

Por su parte, la edición de 'Mask Singer' no ha conseguido grandes datos de audiencia en su segunda temporada en Antena 3. El concurso presentado por Arturo Valls ha sido muy comentado en redes sociales, pero también ha sido víctima de muchas críticas. La más sonada tuvo lugar hace tan solo unas semanas cuando Antena 3 no emitió la gala semanal que tenía programada. La cita coincidió con la semifinal de la Eurocopa entre Inglaterra y Dinamarca emitida en Telecinco que se fue a la prórroga.





Los espectadores esperaban, que aunque fuera tarde, la gala comenzara al finalizar el encuentro pero no fue así. Atresmedia decidió sustituir la nueva entrega por una reposición que empezó tras terminar el partido de fútbol, una decisión duramente criticada por la audiencia. "Que poca vergüenza tenéis, no solo no echáis el programa que lleváis anunciando todo el día con la llegada de la máscara invitada pingüino, sino que os ponéis a hacer repaso de temporadas y ni perdón pedís. Es evidente que la audiencia os la repanpinfla", era uno de los múltiples mensajes que dejaban los espectadores en Twitter.

Cuatro máscaras en la final de 'Mask Singer'

A tan solo unas horas de la final, los espectadores no dejan de especular sobre quién se esconde detrás de huevo, plátano, monstruita y erizo. Precisamente sobre este último ha preguntado el programa en su perfil de Twitter a lo que muchos espectadores respondían diciendo que debajo de erizo se esconde Alberto Chicote.

¡No nos lo está poniendo NADA fácil! ¿Quién crees que se esconde bajo la máscara de Erizo?



Este jueves, llega la GRAN FINAL de #MaskSinger a @antena3com y @atresplayer

https://t.co/7EmE9boS4x — Mask Singer (@MaskSingerA3) July 27, 2021





"Es Chicote, lo calé desde el principio por la voz, lo que no entendía era ese rollo de samurai y lucha. Me metí en su Instagram y estaba plagado de fotos de él en convenciones de samurais, sus comics, etc, hasta una foto de él vestido de samurai. Y ahora, ¡oh! SORPRESA, ya no están. Es él", dice uno de los mensajes de los espectadores.

Otro de ellos ha querido mencionar directamente al cocinero, quién no ha dudado en contestar con un: "Yo...???", una respuesta que deja la incógnita abierta y a la que podremos dar respuesta esta misma noche.

Yo…???? — Alberto Chicote (@albertochicote) July 28, 2021