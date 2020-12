Aitana, finalista de 'OT 2017', da positivo en coronavirus: "Para combatir al bicho"

Durante estos meses en los que estamos conviviendo con la covid-19, los contagios no han cesado, pero no solo en personas anónimas sino también entre los famosos. A pesar de tomar medidas de prevención en sus lugares de trabajo, ya sea tanto en los estudios de grabación como en los platós de rodaje, las celebrities también deben seguir con su vida, por lo que se exponen en otros lugares fuera de lo profesional donde pueden contagiarse.

Aitana Ocaña ha sido la última cantante en anunciar, a través de un vídeo, que ha dado positivo en el test de coronavirus: "Hola a todos, ¿Cómo estáis? Grabo este vídeo para contaros que días antes de unas grabaciones di positivo en Covid", ha confesado la cantante a sus seguidores, a la vez que anunciaba que ha tenido que cancelar sus compromisos.

"Llevo en mi casa ya once o doce días confinada. Era lo que tenía que hacer, obviamente", ha explicado Aitana, dejando claro que, aunque no se encuentre mal, debe cumplir las medidas de prevención para frenar el contagio. "Estoy bien, ya me quedan súper pocos días para terminar el confinamiento y combatir al bicho", ha reconocido.

"Lo siento un montón, me hubiera encantado estar. Yo estaba súper ilusionada, pero con la pandemia que estamos viviendo, son cosas que pasan", se ha disculpado con sus fans tras darles la mala noticia. "Días antes de dar positivo pude grabar una canción muy especial que creo que os va a gustar ¡Os mando un beso enorme y nos vemos muy pronto!", ha confesado la ex triunfita.

Pero no es la única triunfita que ha tenido que confinarse tras dar positivo por la covid-19. El mes pasado, Amaia Romero anunció, a través de sus redes sociales, que había dado positivo en el test de coronavirus: "He dado positivo en covid, ha sido inesperado y tendré que pasar los próximos días en casa".

Amaia también dio positivo

"Estoy bien pero me da mucha pena porque no podré hacer los conciertos de Donosti. Lo siento mucho y espero veros muy pronto", se lamentó la ganadora de 'Operación Triunfo 2017', dado que sus próximos conciertos ya habían sido aplazados como consecuencia del Estado de Alarma que se llevó a cabo en el mes de marzo.

Sin embargo, este martes, la cantante reapareció en 'El Hormiguero' y afirmó que ya "había dado negativo" y que se había sentido "basura": "Estuve diez días encerrada en casa y soy de las que se queda en el sofá relajadita. Es que días después de pasar la covid me sentí basura".

"He estado sin gusto, sin olfato... pero gracias a Dios me ha vuelto porque odiaba no tener sabor y me daba asco la comida", reveló. "Era una cosa muy rara porque notaba la textura y la temperatura de la comida. Hice una prueba con mi compañera de piso: Me vendó los ojos y me dio una cosa para que la adivinara. Dije que era kétchup, pero se trataba de yogurt natural", confesó.