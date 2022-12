Aitana, actriz en “La última", una serie donde "se persiguen los sueños"

Silvia García Herráez

La cantante Aitana Ocaña debuta como actriz en la primera serie original de Disney + España, La última, que llega este viernes a la plataforma, con el añadido de contar con su pareja en la vida real, Miguel Bernardeau, como coprotagonista en una ficción que habla de perseguir los sueños.

Es una historia de superación y de perseguir los sueños. También hay amor, sobre todo, hacia lo que haces y quieres en tu vida. La serie muestra cómo de importante es disfrutar del camino, porque te puede ocurrir que cumplas un sueño y descubras que no era lo que esperabas, advierte en una entrevista con EFE Aitana, quien ha encontrado en su primer proyecto como actriz un reto complicado, pero precioso.

Fue en 2017 a través de las clases de interpretación de los Javis (Javier Calvo y Javier Ambrossi), dentro de la Academia de Operación Triunfo, cuando le picó el gusanillo por la actuación. Cuando salió del programa fue llamando a distintas puertas, haciendo castings, incluso llegaron a llamarla para una película, pero en aquel momento, confiesa, no se encontraba preparada, así que rechazó el papel.

Fue algo muy guay, me ilusioné muchísimo, pero en ese punto de mi vida no me veía preparada. Mal por mí, que no debería haberme presentado a ese casting sin estar del todo preparada mentalmente y a nivel personal. Me dio miedo, y, además, estaba en mi primera gira nacional, recuerda.

Tras ello, y con el apoyo de Bernardeau, la cantante barcelonesa comenzó a prepararse hasta que llegó esta serie en 2020. Ahora no quería de ningún modo "perder la oportunidad de hacer algo así, con un proyecto tan grande con Disney y que habla de la música.

He trabajado mucho para que la gente vea a Candela y no a Aitana, explica la cantante, quien estrenará el próximo año el largometraje Tras la pared (Netflix).

La última cuenta la historia de Candela (Ocaña), una chica que trabaja en una empresa de logística mientras persigue su sueño de convertirse en cantante. Su vida cambia cuando un ejecutivo de una discográfica multinacional la escucha cantar en un bar. Esa misma noche, Candela se reencuentra con Diego (Bernardeau), un antiguo compañero de su instituto que lucha por ser boxeador profesional.

El actor madrileño cuenta a EFE que preparar su papel no requirió mucha preparación física, ya que él lleva practicando boxeo bastante tiempo: Trasladamos el mundo de mi gimnasio de boxeo, incluso llevamos a algún compañero y algún chico a los que mi personaje da clases a la serie para que le diera más realismo, apunta.

Asimismo, confiesa, que la luz que tiene Aitana en el escenario se verá también reflejada en la pantalla, y que para él ha sido un placer trabajar con ella en esta serie. Es un pedazo de actriz, tiene una manera de expresar las emociones increíbles, detalla.

Tras hacer de malo en muchas ocasiones, Luis Zahera se vuelve a meter en la piel de un malvado, un promotor de boxeo que arrastra a Diego a un mundo de apuestas ilegales. Hacer de villano de Disney era lo que me faltaba y es un privilegio -señala entre risas-. Para hacer mi papel me he inspirado en mi villano favorito: Lex Luthor, confiesa, para añadir a posteriori: Trabajar en Disney que es con lo que me he criado, es como un sueño.

Por su parte, Aitor Luna se mete en la piel de un productor de música un tanto obsesivo con su trabajo. Él es el descubridor de Candela y cuando se encuentra con tanto talento, belleza y juventud, se ve encandilado. Entonces se ofrece a ayudarla para que esté en el sitio que se merece, dice.

La 'extriunfita' además de protagonizar la serie también pone la banda sonora de la misma, de hecho, ha compuesto un disco para ella. Fue una locura, entre los conciertos de gira, preparar los guiones, componer mis canciones propias y el disco de Candela, era todo muy loco, y a la vez extraño, porque no había escrito canciones para otra persona nunca (respecto a su personaje), pero a la vez muy inspirador, me salieron muy rápido, recuerda.

La serie dirigida por Eduard Cortés cuenta, además con Jorge Motos, Jelen García, David Castillo, Óscar de la Fuente y Sandra Cervera en su elenco. EFE

