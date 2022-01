Un agricultor para 'El Programa de Ana Rosa' y lanza un mensaje en directo: “Que se entere toda España”

El agricultor e influencer valenciano Juan Vicente Palleter ponía este viernes patas arriba 'El Programa de Ana Rosa' con un mensaje en pleno directo sobre el estado del campo español que cortaba completamente con el tono que estaba teniendo la entrevista hasta ese momento. Todo ello en una sección en la que el espacio de las mañanas de Telecinco quiso dedicarle a analizar la diferencia entre los precios a los que producen los agricultores españoles con los precios de los diferentes tramos hasta su venta en las fruterías y supermercados.

Y es que los precios de naranjas, mandarinas y limones se han multiplicado por hasta 16,5 al pasar del campo hasta la mesa al cierre de 2021, un año marcado por el alza global en las materias primas y la subida de los costes de producción, lo que pone en riesgo la viabilidad de las explotaciones profesionales agrarias.









Un agricultor para 'El Programa de Ana Rosa'



“¿Cuánto cuesta a un agricultor producir este kilo de naranjas?”, preguntaba la periodista del matinal de Telecinco al influencer, que había traído un kilo de naranjas de una huerta valenciana para compararlas con las de supermercado. “Al agricultor, tal y como están los costes de producción vienen a costarle 25 céntimos, depende de si está más mecanizado o menos”.

Eso sí, el agricultor matizaba que hay una gran diferencia con el precio de compra a esos mismos agricultores: “Pero, ten en cuenta, que ahora están pagándolas, para que lo sepa todo el mundo, a 6 céntimos el kilo. Un cajón de 20 kilos, 1,20 euros”, explicaba Palleter. “Osea, están produciendo a pérdidas totalmente”, le preguntaba la periodista a Palleter, que lo confirmaba.

Tenemos la peor clase política de Europa.



Mi amigo @JuanviPalleter repartiendo estopa.



La agricultura en España agoniza. pic.twitter.com/1JUVPgoAuP — Raúl Gallart Pérez (@Gallato7) January 22, 2022









Juanvi Palleter manda un mensaje: “Que se entere España”



“Tú date cuenta esta naranja, no tiene nada que decir, esto es una navelina, hay muchas en la zona en la que estoy yo”, continuaba el influencer del campo, antes de dar un discurso que se apropiaba de la sección y del programa: “A mí me gustaría que la clase política, la que tenemos, la peor de Europa, que viera estas naranjas, cómo nos están tratando a todo el sector primario español, ganaderos y agricultores”.

“Esto es una poca vergüenza, una ineptitud, una vejación en funciones, y esto lo digo públicamente para que se entere toda España”, clamaba enfadado Palleter. “Yo, personalmente, no me dedico a la naranja, yo me dedico a los tomates, a las hortalizas, pero es que está haciendo un efecto dominó a todo. Esto ya está bien, así no puede vivir un agricultor en España señores, tal y conforme están los fertilizantes, al triple desde el mes de agosto, el gasoil lo cargué a un euro ayer. Es una poca vergüenza”, concluía.