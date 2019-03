El afectuoso mensaje de ánimo a Jorge Javier en el programa de Ana Rosa

Jorge Javier Vázquez fue operado de urgencia este lunes tras ingresar en el hospital el fin de semana donde le detectaron "algo grave", según ha explicado a los espectadores del programa de Telecinco "Sálvame" su presentadora, Carlota Corredera.

Según ha indicado Corredera en directo, Vázquez (1970) ingresó el pasado sábado "en un hospital de Madrid", fue sometido a varias pruebas y, tras descubrir el resultado, los médicos decidieron operarle de urgencia el lunes por la tarde, una intervención "que duró dos horas".

"Jorge Javier llevaba una semana que no se encontraba bien. El sábado decidió ingresar en un hospital madrileño. No llegó a salir de Madrid como se dijo -tenía una actuación en Tudela-. El lunes le hicieron una prueba y el resultado era grave, preocupante, tanto que decidieron operarle de urgencia. Yo no voy a contar qué tipo de operación ni de qué. Solo a él le corresponde decirlo", ha dicho esta tarde Corredera en 'Sálvame'.

Este miércoles, Ana Rosa Quintana ha querido mandar un mensaje de ánimo a su compañero de Mediaset desde su programa con las siguientes palabras: “Teníamos todos preocupación porque es realmente un tema muy delicado, pero afortunadamente y lo sé de primerísima mano, dentro de que era un cuadro grave el resultado es muy satisfactorio. Podía haber sido un tema grave, pero fue cogido a tiempo y ha ido muy bien hasta el punto de que ya está en planta. Desde aquí le queremos mandar un beso enorme. La operación salió maravillosamente, está en planta. Está recuperándose perfectamente”.

Jorge Javier también ha publicado en su cuenta de Twitter palabras de agradecimiento a todas las personas que se han preocupado por él.