Acusan a 'Idol Kids' de "tongo" por lo que ha hecho Omar Montes con un conocido: "Vergüenza"

Este lunes, 'Idol Kids' volvió a formar parte de la parrilla de Telecinco y emitió su segunda entrega. Cada noche, Omar Montes, Ángeles y Dioni de Camela y Ana Mena pasan complicados momentos al tener que decidirse por los pequeños talentos y mostrarse lo más sinceros posible. En esta ocasión, el jurado fue muy criticado por sus valoraciones, concretamente con Omar Montes y Ana Mena.

Los miembros del jurado destacan por ser muy comprensivos y delicados con los niños, sin embargo, al final de la noche, se mostraron muy duros con una de las concursantes, siendo la que más triunfó en redes sociales. Paula interpretó sobre el escenario 'El viejo perdedor' de Ana Belén. A pesar de que desafinó alguna nota, la pequeña logró emocionar a los cantantes, hasta tal punto que todos ellos la valoraron con los ojos vidriosos.

En primer lugar, Mena quiso destacar la canción elegida por la niña. Sin embargo, señaló que había desafinado en más de una ocasión y que todavía le quedaba mucho trabajo por delante. Acto seguido, la participante pasó a esperar las votaciones del jurado. La pequeña se llevó dos botones rojos por parte de Mena y Montes, lo que no le permitió someterse a la votación del público.

Esta decisión fue muy criticada por los espectadores, quienes no dudaron en trasladar sus quejas a las redes sociales. Incluso algunos acusaron al concurso de "tongo" y "enchufismo" por parte del cantante de Pan Bendito. Tal y como señaló la audiencia, Paula fue la última en cantar en la gala y, además, fue justo después de José, un conocido de Omar Montes del barrio en el que vive.

Al verle, el cantante reconoció que suele coincidir con el pequeño por las calles de Pan Bendito, concretamente en el kebab al que suele ir. Por si fuera poco, el miembro del jurado reconoció que había participado juntos en un videoclip. Tras conquistar a todos con su actuación, el pequeño se clasificó en tercer lugar, aunque la interpretación de Paula puso en peligro su continuidad en el formato.

Como consecuencia, algunos declararon, a través de las redes sociales, que Ana Mena y Omar Montes había echado mano a su amistad para pactar tras las cámaras y votar negativamente a la pequeña. De esta manera, no podría recibir el apoyo del público y esto impediría cualquier posibilidad de que pudiese quitar su plaza a José en la final.

"El tongazo en la última actuación de IdolKids me parece flipante", "Hasta con los niños tenéis que hacer trampas, que vergüenza que paula canta muchísimo mejor que flamenco", "Menudo tongazo. Cómo se os ha visto el plumero. No vuelvo a trasnochar", "Como se ha notado que quiere que pase el amiguito de Omar con los dos rojos" o "Sabía que Omar montes y Ana mena le daba el rojo porque el otro es de barrio de Omar y quiere que se clasifique, es injusto porque paula canta mucho mejor", se quejaban.

ME ESTAS DICIENDO QUE DE LAS MEJORES QUE HAN PASADO OMAR Y ANA LE DICEN QUE NO?

flipo, Omar, si El Niño ese es tu amigo dilo, pero no le tengas miedo a las votaciones del público, CERDOS.

Q horror…. @AnaMenaMusic@omarmontesSr. #idolkids2