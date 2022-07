El actor Nacho Guerreros se despide de un compañero de 'La que se avecina' tras su fallecimiento

El actor Nacho Guerreros, conocido por interpretar a Coque en la serie 'La que se avecina' ha utilizado en las últimas horas su perfil de Instagram para despedirse de un compañero de profesión, que ha fallecido en las últimas horas y que también participó en la serie ambientada en ' Mirador de Montepinar '.

Se trata del actor Antonio Ibáñez, que ha perdido la vida en las últimas horas tras haber luchado contra un linfoma que le fue diagnosticado en el año 2021. En el propio perfil del actor compartían la pérdida con el siguiente comunicado escrito en primera persona: "He luchado con todas mis fuerzas, pero no he conseguido ganar esta batalla. Tenía muchas ganas de vivir y seguir creando arte. Aun así, podréis ver, sentir y tocar mis energías más puras en todos mis cuadros. Allí os podréis perder en mi alma linda y generosa".





Nacido en Granada en 1987, el actor y modelo estaba licenciado en Bellas Artes. Comenzó sus estudios de interpretación en 2005 y fue miembro de la compañía de danza Dánzate. En 2011 se trasladó a Madrid, donde colaboró en series como "Aída", "El ministerio del tiempo" y "La que se avecina" . Fue también el actor principal de la película "Chicas paranoicas" (2015), dirigida por Helena Montesinos.

Durante su lucha contra la enfermedad, Antonio Ibáñez se encontraba sumergido en un proyecto artístico personal, volcando todas sus ideas en la pintura, tal y como reflejaba en sus redes sociales . En julio de 2021, el actor había comunicado en sus redes sociales que había comenzado su lucha contra un linfoma detectado un mes antes. En aquella ocasión reconoció sentir muchos nervios y miedo al saber que padecía cáncer. Además, reconoció que al conocer la noticia pensó en el amor de su vida, en sus padres, su hermana, sus amigos y su trabajo, tanto en su faceta de actor como de pintor. "Llevaba tiempo aprendiendo a vivir en el ahora, a veces es difícil, sí, pero probadlo. Todo esto me reafirma que en la vida las cosas son como son, pasan porque tienen que pasar. Las experiencias te preparan para muchas cosas; para esta, por ejemplo, no tanto", explicaba en el post.

La despedida de Nacho Guerreros a su compañero

Hoy, muchos compañeros de profesión se han querido despedir del actor, entre ellos Nacho Guerreros , con el que compartió focos en 'La que se avecina', donde Ibáñez participó en un capítulo. Lo ha hecho a través de una historia, en el que ha compartido el post que han publicado en el perfil personal de Ibáñez junto a la siguiente reflexión: "Hoy es uno de esos días en el que la vida me parece injusta".





También ha publicado la siguiente reflexión en el post de la cuenta personal del actor, en la que también muestra su pesar por la pérdida de su compañero de profesión: "Que rabia, parece que los malos no se van nunca y tú te vas muy pronto. La última vez que te vi estabas muy bien. Me quedo con ese recuerdo. ¡Qué injusto!"