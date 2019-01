La respuesta que deja 'seco' a su cita machista en 'First Dates'

Todo iba bien entre Prudencia y Rosario en su cita de esta noche de jueves en 'First Dates' hasta que él le ha hecho el siguiente comentario: "¿Usted sabe la alegría que me daría tener en casa a una mujer como usted para controlarla? Porque las cosas en casa quien las hace es la mujer, yo no hago nada...".

La señora, de 85 años, le ha respondido sin titubeos: "¿Qué coño quieres, una mujer para servirte?". El corte para Rosario, un ciudarrealeño jubilado de 86 años, ha sido tremendo, pero no ha parado ahí: "¿Tú no sabes barrer ni nada? Pues como que no, que eso ya se terminó...", le ha dicho Prudencia.

Sin su presencia, esta madrileña ha admitido que su cita le ha parecido "soso, muy aburrido". Y aunque él le ha propuesto verse de nuevo, ella ha preferido dejarlo "en una amistad".

La dignidad y el feminismo militante de Prudencia no ha pasado inadvertida en las redes sociales, bulliciosas como cada noche con 'First Dates':

Pruden ha hecho más por el feminismo en 15 minutos que medio twitter en 3 años #FirstDates803 — El Crítico (@BPard) 3 de enero de 2019