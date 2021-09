Ábalos desvela cómo le echó Sánchez del Gobierno: "No estaba en ninguna quiniela"

José Luis Ábalos fue uno de los hombres fuertes del 'sanchismo'. El exministro hoy, ocupó gran parte de la atención mediática de los primeros meses del Gobierno de Pedro Sánchez saliendo a su rescate las veces que este lo precisara y cubriendo al presidente en los momentos más duros. Además, Ábalos ocupaba el cargo de secretario de organización en el PSOE, algo que le convertía en prácticamente intocable... o eso creíamos.

El que ocupara la cartera de Transportes (antiguo Fomento), fue fulminado por Pedro Sánchez en su más reciente reestructuración de Gobierno y ha sido el mismo Ábalos el que le ha contado a Risto Mejide, con todo lujo de detalles, cómo fue aquel momento clave en su vida política.

La conversación que Ábalos pudo mantener con Sánchez (y otros no)

"Tuve una conversación en la que me comunicó este hecho", ha explicado José Luis Ábalos, recordando que fue "un día que él [Sánchez] dedicó a comunicárselo a otros ministros". Y es que Ábalos ha destacado que él tuvo "la suerte de estar en Madrid y otros... pues no estaban en Madrid, yo al menos pude conversar", se consolaba.

. @abalosmeco explica @ristomejide cómo fue su salida del Gobierno con una ‘pulla’ para Pedro Sánchez: “Por una parte, tenía una necesidad casi vital de dejar todo aquello. Por otra parte, soy una persona que no suelo preguntar aquello que no tienen interés de comentármelo”. pic.twitter.com/y3kuxBWV6g — TVMASPI (@sebas_maspons) September 9, 2021





Sobre la conversación el exministro ha explicado que "fue breve porque era un día de comunicar malas noticias más que buenas", ante su relato, uno de los colaboradores del programa 'Todo es Mentira' le preguntaba en tono de humor por si se asustó cuando vio al presidente con una caja con sus cosas. Ábalos, dándole continuidad a la broma replicaba: "Las cosas me las tuve que recoger yo".

"¿Qué argumento te dio?"

Esta ha sido la pregunta que le trasladaba Risto Mejide, y Ábalos sentenciaba: "Ninguno. Ni conmigo ni con nadie. Te comenta cuál es la situación y la decisión de producir una reforma del Gobierno y que en ese caso algunos tenemos que dar un paso atrás", rememoraba.





Justo por eso, Mejide le inquiría por si el exministro se lo tomó entonces como una sorpresa. La respuesta de Ábalos vino con un claro dardo al actual presidente: "Sí y no. Por una parte es evidente que yo no estaba en ninguna quiniela y tenía un rol político orgánico en el partido. Pero también es verdad que yo, por la situación que todavía atravieso tenía una necesidad casi vital de dejar aquello", reflexionaba.

"Yo me sentía de alguna forma con mucha apetencia por la liberación, quizá por lo tanto entendí que me venía bien. No entre en otros detalles", tras lo que Ábalos ha concluido apuntando a Sánchez: "Por otra parte yo soy una persona que no suelo preguntar aquello que no tienen interés de comentármelo. Pero en todo", explicaba el exministro José Luis Ábalos en una charla con Risto Mejide en 'Todo es Mentira'.