Un representante de España en Eurovisión arremete contra Vox: "Que no vengan sus votantes a mis conciertos"

Eurovisión no es territorio para Vox. Los dos últimos representantes de España en el certamen han cargado duramente contra la formación de Santiago Abascal. Blas Cantó, abanderado español del próximo año tras la cancelación de la edición de 2020 por la pandemia del coronavirus, pidió a Rocío Monasterio que se "lavara la boca" antes de hablar del certamen musical. Una respuesta a un tuit de la líder de Vox en la Comunidad de Madrid en la que se aludía al festival en la noche electoral de Estados Unidos.

Lávense la boca para hablar de Eurovisión �� — Blas Cantó ���� (@BlasCanto) November 4, 2020

Su reacción generó para el murciano muchos comentarios positivos, pero también negativos. Incluso Víctor Sánchez del Real, al que el representante de España en Eurovisión llamó "nazi", le dijo que iba a poner sobre la mesa su papel como representante español en la Comisión de control de RTVE en el Congreso.

Vamos a ver, Blas. Llamarme nazi,en lo personal,es desagradable.

Pero,en público,siendo portavoz adjunto en la comisión de control de @rtve que es lo que paga su viaje a la fama,me va a obligar a preguntar a la Corporacion si así se representa a todos los españoles que le pagan. https://t.co/Nv9omuiU50pic.twitter.com/rAinA7nEKw — VíctorSánchezdelReal (@sanchezdelreal) November 5, 2020

MIKI: "ME HE CAGADO 50.000 VECES EN VOX"

Ahora es Miki, el representante de 2019, el que ha puesto también a la formación de Abascal en su punto de mira. En una entrevista en el diario "El Mundo", Miki defendió su libertad para expresarse en catalán y español. "El otro día me cagué fuertemente en Vox y lo dije públicamente. Me han dejado de seguir muchísimas personas por ello. Si sigues lo que proclama Vox, no puedo hablar catalán, ni puedo estar a favor de la homosexualidad. Pues esas personas que no vengan nunca más a mi concierto. Porque va a haber música en catalán y música reivindicativa. Así que, obviamente, no sé qué coño haces escuchándome entonces. Ni me parece mal, para hacer un cribaje de gente idiota en mis conciertos. Si eres de Vox no me vas a escuchar, porque me he cagado en vosotros 50.000 veces y me parece de puta madre", señala con vehemencia en la entrevista.

El cantante de "La venda", que quedó en el puesto 22 del concurso, asegura que antes que artista es persona "y si para algo sirven las redes es para intentar hacer de altavoz de algo en que crees". "Y si puedo dar mi opinión y hacerle ver a gente de otros sitios que a lo mejor no están tan cerca de un problema como el que estoy yo para que lo vean de otra manera o explicarlo desde mi punto de vista, por qué no hacerlo. Aunque se me caguen encima. Si tengo la puñetera suerte de ser bilingüe, ¿por qué no voy a poder expresarme en mis dos lenguas?", se pregunta.

Lo que parece claro es que a Vox no le va a gustar mucho ver el festival de Eurovisión el próximo año...

