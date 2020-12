Miki, agradecido a Eurovisión: "Si no hubiera ido, probablemente no tendría ya dos discos"

Miki pide dos deseos para 2021: poder abrazar a sus abuelos y hacer conciertos "en condiciones". El exconcursante de "Operación Triunfo" ha sufrido en sus propias carnes este aciago año para la cultura y la música. La pandemia del coronavirus le ha impedido disfrutar de un 2020 repleto de conciertos y shows en directos. Sin embargo, el confinamiento ha traído consigo el nacimiento de su segundo disco: "Icerbeg". Un álbum con el que "recupera" la música de su adolescencia, cargado de "energía, historias y emociones" a través de canciones que invitan a bailar y "a sacar lo más positivo de la vida". Y es que tras un año tan terrible como el 2020, nada mejor que un chute de optimismo y alegría 'made in Terrassa'.

El artista catalán sigue siendo, también, el último representante de España en Eurovisión. Miki acudió a Tel Aviv 2019 con la canción "La venda", donde quedó en el puesto 22. El cantante cedió después el testigo a Blas Cantó, pero el murciano tendrá que esperar hasta mayo del año que viene para consumar su experiencia eurovisiva en Róterdam. En una entrevista en el programa "Pasaporte a Eurovisión" de COPE, Miki no reniega de su paso por "Operación Triunfo" y Eurovisión. Todo lo contrario: da las gracias porque eso ha permitido convertirse en el primer 'triunfito' de su hornada en tener dos discos en el mercado. "Lo llevo con mucho orgullo. Si no hubiera sido por esto, no estaría sacando mi segundo disco probablemente", señala.

"Iceberg" es, según él, un trabajo mucho más reflexivo que el primero. Un álbum cocinado a fuego lento por la pandemia. "Gracias al confinamiento hemos podido madurar mucho las canciones. Nos hemos alejado un poco del rollo festivo y hemos incluido canciones pop", ha dicho. Miki niega que haya cualquier rivalidad con Natalia o Alba Reche, sus compañeras de concurso, por ser el primero en tener dos discos. "Para nada, cero rivalidad", dice.

Una de las canciones que componen su disco se titula "No M'ho Esperava", en catalán, y donde reflexiona tras su paso por Eurovisión y OT. "Un día me metí en Twitter y vi dos mundos irreales. Yo lo había dado todo en Eurovisión, la gran mayoría de personas me habían dado mucho amor, y yo tenía que devolverlo de alguna manera. Pero me di cuenta de que, por mucho que intentes hacer las cosas bien, siempre nos fijamos en esas dos personas que te dicen que lo has hecho todo mal. Si miro atrás me doy cuenta de que he escogido yo este rumbo en mi vida, estoy orgulloso y doy las gracias a las personas que sí me han dado cariño", cuenta.

Miki admite que sintió mucha presión como representante de Eurovisión. "Justo antes de que empezara la actuación, temblaba la tierra. Es mucha presión y muchos nervios", ha señalado. ¿Y qué se le pasaba a Miki por la cabeza en esos momentos? "Sólo podía repetir una y otra que vez que lo disfrutara. Y lo hice", confiesa.

El representante español no obtuvo el puesto esperado, aunque se muestra satisfecho por el trabajo realizado. "A lo mejor no lo hicimos tan bien o los demás lo hicieron mejor. O simplemente es que pusimos mal el número de teléfono", bromea. Él se queda con que todo el mundo recordará "La venda" y lo provechosa que ha sido esa experiencia para su carrera. "Si no hubiera ido a Eurovisión, no habría tanta gente escuchando mi música y quizá no me habrían ofrecido la oportunidad de sacar un segundo disco. Por supuesto que seguiría viviendo de la música porque soy más cabezota que una mula, pero quizá no con la misma repercusión", sentencia.