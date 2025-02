Melody tras ganar el Benidorm Fest 2025: "No me cabe en el pecho más alegría"

Melody ha sido la ganadora del Benidorm Fest 2025 y representará a España en Eurovisión el próximo mes de mayo. Una edición que se celebrará en Basilea, suiza, y que verá la canción 'Esa diva' de la cantante. Pocas horas después de la victoria, la artista ha estado con CADENA 100 y ha mostrado sus primeras reacciones.

Afirma que "me siento orgullosa, feliz y no me cabe en el pecho más alegría". Respecto a lo que sintió tras conseguir ese micrófono de bronce, añade que fue "mucha emoción. Me acordé de muchas cosas que he vivido a lo largo de mi trayectoria y, por supuesto, lo primero, de la familia".

Melody es madre, y respecto a cuando se haga mayor su hijo y se dé cuenta de este triunfo qué le diría afirma que "hay que luchar por sus sueños, y hay que trabajar, y hay que ser constante" También respecto a esta semana intensa que ha concluido en la victoria afirma que "a veces la vida te pone retos, pero cuando uno se propone algo y es firme, se consiguen las cosas" Y por último, respecto a la candidatura y la canción concluye que "vamos a pensar hasta en el mínimo detalle".

así lució 'esa diva' sobre el escenario

‘Esa Diva’ es la propuesta con la que Melody revolucionado y hecho vibrar a todo el público que se levantó en pie para corear el estribillo de la canción. La artista ha comenzado subida a un columpio y casi tocando el cielo del Palau de L'Illa. Una actuación de portento vocal, en la que la cantante sevillana ha hecho casi de todo mientras cantaba. Una coreografía resuelta de una forma muy solvente y que ha cristalizado sobre el escenario en una escenografía de tonos oscuros.

También sobre el escenario había una peineta sobre la que se levanta a modo de 'Esa Diva' que redefine en cada segundo y con un movimiento de pelo ya conocido como 'efecto helicóptero'. Esta vez sin problemas de sonido, la que la cantante ha mostrado con la letra un mensaje reformulado de qué es una diva a través de la potencia vocal y la manera de moverse. El tema ha sido compuesto por ella junto con Alberto Fuentes.