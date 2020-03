Islandia se sitúa como favorita para ganar Eurovisión 2020 con la llamativa apuesta de Dadi & Gagnamagnid

Islandia, más cerca que nunca de su primer triunfo en Eurovisión. El país nórdico eligió este sábado al grupo Dadi & Gagnamagnid como su abanderado para el festival de este próximo mes de mayo, que se celebrará en Róterdam (Países Bajos) del 12 al 16 de mayo. El tema que defenderá sobre el escenario del famoso certamen, "Think about things", se ha viralizado en las últimas horas dada su frescura, originalidad y la excéntrica coreografía y vestimenta que los miembros de Dadi & Gagnamagnid lucen sobre el escenario.

Incluso antes de su triunfo en el festival Söngvakeppnin, la preselección organizada por la televisión islandesa, dicha apuesta ya había generado una oleada de apoyos. Muchos de renombre internacional. Es el caso del actor australiano Russell Crowe, que el pasado 19 de febrero tuiteó sobre ella. Desde entonces, las opciones de Dadi & Gagnamagnid se han disparado y muchas personalidades han mostrado también su ilusión por el triunfo de esta candidatura.

"Acabo de ver la candidatura de Islandia para Eurovisión. Ha restaurado mi fe en la humanidad", tuiteó el analista político Robert Peston, con un millón de seguidores. "Si Islandia no gana Eurovisión con esto, entonces nada en este mundo tiene sentido", señalaba por su parte un escritor británico con casi 200.000 seguidores. "Ganadora", señala tajantemente una columnista de "The Sunday Times"

I have only just seen Iceland’s Eurovision entry. It has restored my faith in humanity https://t.co/Fr4WW9PmrM