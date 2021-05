Islandia no podrá actuar en la segunda semifinal de Eurovisión por el positivo de uno de sus integrantes

El covid-19 golpea definitivamente a Eurovisión. La banda islandesa Daði og Gagnamagnið no podrá actuar en la segunda semifinal de la edición de 2021, que se celebra este jueves a las 21.00h. de la noche, después de que uno de sus integrantes diera positivo en uno de los tests rutinarios a los que se someten los artistas participantes. La delegación de Islandia ha dado a conocer este miércoles el resultado, el día que precisamente debían arrancar los ensayos generales de dicho show. Además, la detección de este contagio hará muy difícil que Daði og Gagnamagnið pueda participar también en la gran final del sábado 22 de mayo en caso de clasificarse.

El pasado sábado, la organización del festival anunció que un miembro de la delegación islandesa había dado positivo. Este hecho provocó que todos sus miembros tuvieran que ser aislados de forma preventiva hasta conocer si los integrantes de la banda podían haber sido contagiados también. Los primeros tests descartaron la infección, pero la prueba definitiva de este miércoles ha sido positiva para uno de ellos. "Todos hemos sido extremadamente cuidadosos durante este viaje, por lo que esta situación es una gran sorpresa para todos. ¡Estamos muy contentos con la actuación y muy emocionados de que todos la vean! Gracias por todo el amor", ha reaccionado Daði Freyr en su cuenta de Twitter.

A member of Gagnamagnið got a positive test result this morning. Unfortunately this probably means that we will not take part in the rehearsal today or live show tomorrow and a recording from our second rehearsal will be used in stead. pic.twitter.com/93yravOHSY