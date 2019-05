¡Europánico! Los diez momentos más incómodos de España en Eurovisión

Pancartas antifranquistas, huidas del escenario, empates inéditos, gallos o intrusos sobre el escenario. La historia de nuestro país en Eurovisión a lo largo de sus más de cincuenta participaciones ha dejado momentos muy sorprendentes. Además de dos triunfos y una suma considerable de fracasos, TVE ha tenido que lidiar con circunstancias inesperadas. COPE te invita a viajar en el tiempo para conocer aquellos momentos en los que los españoles nos vimos sorprendidos por el europánico.

1964: Pancartas contra el régimen franquista

TNT hizo historia en Eurovisión en el año 1964 al convertirse en el primer grupo que participaba en el festival pese a que el reglamento del certamen por aquel entonces sólo permitía la participación de solistas y dúos. TVE "camufló" la actuación de la banda presentando a Nelly como solista y a Tim y Tony como coristas. Sin embargo, su noche en el Tivolis Koncertsal de Copenhague se vio ensombrecida cuando un hombre apareció en el escenario durante la actuación de Suiza con una bandera en la que se podía leer "Boicot a Francisco Franco y Salazar", en clara referencia a los regímenes de Franco en España y Salazar en Portugal. Mientras esto sucedía, la cámara dirigió su objetivo al tablero de votaciones para evitar que dicha imagen se viera en toda Europa. Desde entonces, todo los eventos internacionales fueron emitidos en España con 15 segundos de retraso para evitar algún conato anti-régimen de protesta parecido.

Un incendio en los estudios de la Danmarks Radio provocó que se perdieron todo los registros audiovisuales de ese certamen y que, por tanto, ni la protesta ni la actuación de TNT hayan llegado hasta nuestros días. No fue el único "boicot" en Eurovisión contra el régimen de Franco ya que en 1969, cuando el festival se celebró en Madrid, Austria no participó por la situación política en España.

1968: Massiel gana el festival reemplazando a Serrat

El primer triunfo de España llegó en 1968 con Massiel. "La tanqueta de Leganitos", como así se la conocía por entonces en diversos círculos sociales, acudió a Londres en la octava participación de nuestro país. Con un espectacular vestido parisino de Courrèges, zapatos bajos y medias blancas, la madrileña encandiló a toda Europa con un estribillo sencillo pero pegadizo. Y eso que, a priori, ése parecía ser el año de Cliff Richards y su "Congratulations", que además contaba con el factor de actuar en casa.

Alemania fue la penúltima en votar, concediendo seis puntos a España y dos al Reino Unido. Massiel logró así ponerse por delante de Cliff Richards justo en la recta final de las votaciones. Yugoslavia cerró la votación, y sorprendentemente no concedió ni un solo punto a ninguno de los dos países que pugnaban por la victoria. Entonces el resultado fue definitivo: España, 29 puntos; Reino Unido, 28. Un emocionado Federico Gallo, que narró la gala para TVE, sólo pudo decir: "Señoras y señores ¡España ha ganado ante doscientos millones de telespectadores!".

La parte oscura del triunfo vino con el supuesto bloqueo del franquismo a Joan Manuel Serrat, elegido en un primer momento para representar el tema en Eurovisión, o la incorrección del Dúo Dinámico, autores de la canción, que desmerecieron el triunfo de Massiel en favor de Cliff Richards. De hecho, Serrat dijo sólo dos semanas antes del certamen que no cantaría en castellano, sino en catalán. El gobierno franquista se negó y llamó a Massiel, que estaba de gira por Latinoamérica, para ponerse al frente de una candidatura que la llevaría al triunfo. Mientras, Serrat no volvió a actuar en un programa de televisión en España hasta 1974.

1969: Inédito empate en suelo español

Tras el triunfo de Massiel, España tuvo el encargo de organizar el festival de Eurovisión de 1969, el único que se ha celebrado hasta la fecha en nuestro país. TVE escogió el Teatro Real de Madrid como sede y Salvador Dalí elaboró el cartel promocional. El gobierno de Franco levantó para la ocasión el estado de excepción para recibir a las delegaciones invitadas. Durante la gala se sucedieron diversos problemas técnicos que evidenciaron la limitada capacidad que tenía TVE para emitir tan complejo festival. Sin embargo, el momento de mayor tensión se produjo cuando tras las votaciones cuatro países empataron en primera posición.

La presentadora Laura Valenzuela estaba asombrada por "ese inesperado final" y tuvo que llamar al secretario escrutador de la UER, Clifford Brown, para que le aclarase qué país era el ganador y a quién debía entregar el premio. Pero las reglas preveían que hubiese un empate y por tanto las cuatro canciones empatadas a 18 puntos, fueron las ganadoras (Reino Unido, Francia, Países Bajos y España). En directo, se otorgaron a las cuatro intérpretes los cuatro trofeos que había preparados (a compositor, letrista, director de orquesta e intérprete). Al año siguiente se modificó el sistema de votación para evitar que sucediera un nuevo empate. Como curiosidad, podemos destacar que España fue el primer país que ganó dos veces de forma consecutiva el festival. Desde entonces, no hemos vuelto a lograr el triunfo.

1971: ¿El lapsus de Karina?

Pese a que nunca más hemos vuelto a ganar, España ha rozado el triunfo en varias ocasiones. La primera vez fue en 1971 gracias a Karina y su tema "En un mundo nuevo". La andaluza consiguió ser la representante tras ganar "Pasaporte a Dublín", la preselección más importante que ha organizado TVE en su historia. En ella participaron cantantes de la talla de Nino Bravo, Rocío Jurado, Junior, Jaime Morey, Conchita Márquez Piquer... El programa fue todo un éxito y su sintonía una de las más recordadas a pesar del paso de los años.Karina obtuvo la segunda plaza pese a que al principio de la canción no se oyeron las primeras palabras del tema por motivos técnicos ("Sólo al final del camino..."). Aunque se dijo que fue por olvido de la cantante, fruto de sus nervios, lo cierto es que todo se debió a un problema técnico. Los ensayos fueron agotadores, según comentó la cantante, y admitió que estaba tan cansada que en uno de los ensayos se quedó dormida en una silla y llegó tarde al ensayo general justo el día antes del Festival. Eso provocó posteriormente el error al no haber preparado con tiempo la actuación y que el técnico no abriera el micrófono a tiempo para que Karina comenzara a cantar.

1979: España se roba a sí misma el triunfo

Betty Missiego representó a España en el festival de 1979, que se celebró en Jerusalén. El delicado momento en que vivía Israel, con el conflicto bélico y las cruentas luchas árabe-israelíes, hizo que todos los participantes debieran ir escoltados. Las medidas de seguridad dentro y fuera de la Sala del Binyane Ha'ouma fueron muy fuertes. Betty Missiego realizó una actuación espléndida junto a un grupo de niños y se quedó a un paso de la victoria. La "culpa" de quedar segunda fue del propio jurado español. Nuestro país era el último en votar y en ese momento España lideraba la votación con un punto de ventaja sobre Israel. En un clima de gran tensión por el resultado final, el jurado otorgó diez puntos a la representante israelí, lo que dejó a Missiego en la segunda plaza. Aquel jurado español estuvo formado por una funcionaria, una psicóloga, una azafata, un actor, un director de escuela de vela, dos estudiantes, un atleta, una decoradora y una enfermera.

1990: El desplante y la posterior entrada triunfal de Azúcar Moreno

1990 fue el año en el que Encarna y Toñi Salazar, el dúo conocido como Azúcar Moreno, defendieron en Eurovisión la canción de "Bandido". La candidatura española era la encargada de abrir el festival. Las hermanas salieron con firmeza al escenario de Zagreb dispuestas a interpretar la canción. Pero entonces comenzaron los problemas: el director de orquesta, Eduardo Leyva, no escuchaba la música pregrabada y no podía dirigir correctamente la orquesta. Eso provocó que la melodía no sonara de forma correcta y tras unos segundos de incertidumbre, Encarna y Toni decidieron abandonar el escenario. El público entonces comenzó a aplaudir para evitar un incómodo silencio mientras la cadena yugoslaba intentaba subsanar el error. Finalmente fue así, y unos minutros después Azúcar Moreno volvió a salir al escenario para lograr un meritorio quinto puesto. Pero no fue el único obstáculo que tuvieron que superar. Después del último ensayo, extraviaron las maletas de las hermanas en las que guardaban sus vestidos rojos para la actuación. Debido a esto, tuvieron que buscar a última hora dos vestidos en Zagreb.

1990: ¿Intento de trampa?

1990 también dejó una anécdota más inexplicable. En la última parte de las votaciones, Italia e Irlanda peleaban por la victoria del certamen. A falta de cuatro países por votar, la diferencia entre ambos era de seis puntos a favor de los italianos. Justo en ese momento le tocaba al país transalpino otorgar su puntuación cuando, de repente, el portavoz italiano dijo hablar en nombre del jurado español. "Aquí están los votos del jurado español", señaló. El presentador de la gala, Oliver Mlakar, creyó que se trataba de un lapsus y le corrigió. Sin atender a lo que ocurría, el portavoz comenzó a dar sus puntos y Mlakar le obligó a detenerse. Para intentar "suavizar" la situación, el anfitrión se dirigó a él en su lengua y de nuevo comenzó el reparto de votos, esta vez sí en nombre del jurado transalpino.

No sabemos si se trató de una maniobra de distracción para otorgar puntos a Italia desde el propio país y así vencer a los irlandeses. Curiosamente, no les dieron ningún punto y tras la votación siguieron por delante en el marcador. Al final, ganarían gracias a Toto Cutugno y su canción "Insieme: 1992"

2008: Buenafuente se cuela en Eurovisión

La candidatura española más polémica, sin embargo, llegó en 2008 con el humorista David Fernández y su personaje argentino Rodolfo Chikilicuatre. El "representante" fue creado en el programa de Andreu Buenafuente (BFN) en laSexta, inicialmente como un personaje más de los muchos que circulaban por dicho programa. Sin embargo, los guionistas decidieron que participara en la preselección online que había organizado TVE. Chikilicuatre fue de los más votados y finalmente ganó la gala que presentó Rafaella Carrá gracias al revuelo mediático que suscitó.

España tuvo que cambiar la letra por sus referencias políticas y ampliarla a tres minutos, ya que su primera versión era de apenas dos. Dos de sus bailarinas, Disco y Gráfica, también se caracterizaban por su "patosidad" siguiendo los pasos del mítico baile. El público de Belgrado recibió con pitos la candidatura y también silbó al final de la canción. Chikilicuatre acabó en 16ª posición, pero el festival recogió la mejor audiencia desde la participación de la "triunfita" Rosa en 2002.Unas semana después del festival, Buenafuente y Fernández parodiaron la "muerte" de Chikilicuatre en su programa.

2010: Jimmy Jump salta al escenario

Daniel Diges vivió en Oslo un momento amargo y otro muy dulce en Eurovisión. El español tuvo el honor de representar al país con la canción "Algo pequeñito". Actuaba en segundo lugar antes de los anfitriones. Todo iba bien hasta que, de repente, de un lateral del escenario asomó un espontáneo. Se trataba de Jimmy Jump, un joven catalán experto en colarse en eventos deportivos y también grandes citas de la cultura como los Premios Goya. Con una barretina en la cabeza, Jimmy Jump se colocó entre los bailarines y delante de Diges, al que se le quebró la voz al ser testigo de primera línea de lo que ocurría. Precisamente, uno de los figurantes le alcanzó con su espada de juguete para que se fuera. Tras unos segundos de incertidumbre, tres miembros de la seguridad se plantaron sobre el escenario y redujeron al polémico personaje, mientras Diges seguía interpretando el tema.

El español fue aplaudido por todo el pabellón y la organización le brindó la oportunidad de repetir la canción al final de la noche, esta vez ya sin Jimmy Jump. Fue la segunda persona en la historia que cantaba dos veces sin ser un ganador.

2017: El famoso gallo de Manel Navarro

Manel Navarro ha sido hasta la fecha nuestro último representante en ocupar el farolillo rojo de la clasificación de Eurovisión. Sólo obtuvo cinco puntos del televoto portugués para su fallido "Do it for your lover". Su candidatura ya nació muerta después de que se acusara a TVE de amaño en la preselección para elegir al joven artista catalán. Con el público eurofan en contra, Manel llegó hundido en las apuestas a Kiev. Para colmo, en el momento álgido de la canción un desafortunado gallo arruinó su actuación. El representante tiró de humor para afrontar este espantoso momento.