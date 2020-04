¿Cómo puedo grabar un vídeo en casa de forma correcta con el móvil?

En estos días en los que estamos en casa sin salir a ningún lugar, los teléfonos móviles se han dispuesto como los elementos que muchos usuarios utilizan para romper la distancia que los separa de sus familiares, amigos o compañeros de trabajo. En ese sentido la cámara de los propios teléfonos también ha estado sustituyendo en muchos espacios televisivos a las cámaras de vídeo tradicionales. Es por ello, que puede que tengamos cierta curiosidad hacia comenzar nosotros un formato en vídeo con el que poder explicar al mundo cualquier tema.

Un teléfono móvil, si bien no sustituye a una cámara de vídeo profesional, se configura como herramienta indispensable durante los días de cuarentena. No le vamos a pedir una calidad y profundidad de color de una DSLR o una ENG, pero actualmente graban muy bien. Para ello solo tenemos que abrir la aplicación de cámara de nuestro dispositivo. No abrimos la cámara de Instagram o Whatsapp puesto que la idea es que nuestro vídeo sea multiplataforma.