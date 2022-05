Videojuegos: El tuit de Rockstar Games que confirma GTA VI se convierte en el más popular del sector, con casi 600.000 'me gusta'

La industria del videojuego no deja de ganar adeptos. Se trata de uno de los mercados de más rápido crecimiento y de mayor proyección.

El tuit en el que Rockstar Games, creadora de Grand Theft Auto (GTA), anunció que estaba trabajando activamente en la producción de la última entrega del título ha alcanzado casi los 600.000 'me gusta' en menos de tres meses, convirtiéndose en el más popular del sector en Twitter.

"Nos complace confirmar que el desarrollo activo para la próxima entrega de la serie está en marcha", señaló el pasado 4 de febrero la compañía en una publicación en Twitter, que ha sido retwitteado por 104.600 personas.

Entonces, también indicó que tenía el objetivo de "ir mucho más allá" de lo que ha hecho anteriormente con cada título, sugiriendo que esta nueva entrega de GTA iba a tener varias novedades.

No obstante, no aportó más detalles sobre el nuevo título de GTA, sino que dijo que esperaba poder compartir más información sobre este próximamente.

Ahora, la página web Dexerto ha informado de que, a pesar de no aportar más datos sobre la sexta entrega del videojuego, Rockstar Games ha logrado cumular casi 600.000 'me gusta'.

Gracias a ellos, ha batido récords y se ha posicionado como la publicación sobre un videojuego popular con más 'me gusta' de la red social.

Este tuit ha superado al compartido por Sony, en el que los desarrolladores anunciaron un retraso de un evento en vivo de PlayStation , que registró más de 510.000 'me gusta' y 110.000 retuits.

Completa el podio un tuit de Splatoon en el que se anunciaba el lanzamiento de Splatoon 3, publicado el 22 de abril de 2022. Esta noticia obtuvo más de 364.000 ' me gusta' y se ha retuiteado en 168.500 ocasiones.

Conviene recordar que la anterior entrega de GTA, Grand Theft Auto V, así como GTA Online llegaron a PlayStation 5 y Xbox Series X/S el pasado 15 de marzo.

