Videojuegos: La plataforma de videojuegos indie itch.io asegura que los NFT "son una estafa"

La plataforma digital de videojuegos independiente itch.io ha expresado su opinión acerca de los activos no fungibles o NFT, a los que ha definido como "una estafa" y ha señalado como un medio para cometer fraude.

"Los NFT son una estafa. Si creéis que son legítimamente útiles para otra cosa que no sea la explotación de los creadores, las estafas financieras y la destrucción del planeta, os pedimos que reevaluéis vuestras prioridades en la vida", ha indicado esta tienda centrada en títulos sin gestión de derechos digitales (DRM) en Twitter.

itch.io también ha acusado a las empresas que respaldan los NFT de querer lucrarse con estas creaciones virtuales, "sobre todo teniendo en cuenta el discurso, ahora fácilmente accesible, sobre los problemas de los NFT".

"Solo les importa su propio beneficio y la oportunidad de riqueza a costa de los demás", ha añadido la platafoma en un hilo de la red social, donde asegura que los tokens no fungibles "son una estafa" y el origen de acciones fraudulentas en Internet.

A few have asked about our stance on NFTs:NFTs are a scam. If you think they are legitimately useful for anything other than the exploitation of creators, financial scams, and the destruction of the planet the we ask that please reevaluate your life choices.Peace ?? ? itch.io (@itchio) February 6, 2022

Conviene recordar que la aplicación para PC de itch.io, que cuenta con videojuegos como Rogue64 (C64), dordle, Dungeon Wizards o Apocalich, está incluida en el iniciador de Epic Games Store desde abril del pasado año.

Precisamente, esta compañía, desarrolladora de Fortnite, anunció en octubre de 2021 que abría las puertas de su tienda digital a los videojuegos en los que se utilice la tecnología 'blockchain'.

Epic Games no ha sido la única en posicionarse a favor de los NFT, ya que se han sumado otras como Ubisoft –con la creación de Quartz, una plataforma de archivos NFT jugables para sus juegos en forma de elementos cosméticos únicos– y Square Enix.

En el tradicional mensaje de Año Nuevo, el presidente y director representantivo de la compañía japonesa, Yosuke Matsuda, destacó los beneficios de la tecnología 'blockchain' en los videojuegos y valoró la influencia de los activos virtuales en el sector.

No obstante, el directivo insistió en la necesidad de mantener la prudencia en este aspecto, debido al "comercio de bienes digitales basados en los NFTs con matices un tanto especulativos".

Por su parte, Valve mantiene en su apartado de condiciones para los desarrolladores que deseen publicar juegos en Steam la prohibición de compartir "aplicaciones construidas con la tecnología 'blockchain' que emitan o permitan el intercambiodecriptoonedas o NFT".

