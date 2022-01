Videojuegos: Hideo Kojima anuncia que trabaja en "un proyecto radical"

La industria del videojuego no deja de ganar adeptos. Se trata de uno de los mercados de más rápido crecimiento y de mayor proyección.

Hideo Kojima, titular del estudio de videojuegos japonés Kojima Productions, ha anunciado que prepara un nuevo trabajo experimental, que ha definido como "un proyecto radical", y ha dado a entender que no descargar algo relacionado con la radio.

Así lo ha confirmado el creador de títulos como Death Stranding o Metal Gear Solid a través de Twitter, donde ha compartido una imagen con tres personajes y su lema habitual 'From Sapiens To Ludens'.

"Este año comenzaré un nuevo trabajo en serio y pasaré al siguiente nivel de experimentación con un proyecto radical. También espero que el equipo de vídeo se ponga en marcha. ¿Y podría hacer algo así como un proyecto de radio?", ha escrito en dicha red social el también diseñador de Snatcher.

Sin añadir más información, desde el perfil de Kojima Productions en Twitter han compartido la misma imagen en agradecimiento a la comunidad 'gamer'. "Estamos ansiosos por compartir con vosotros todas las cosas emocionantes que hemos planeado para 2022", se puede leer en la publicación.

Este proyecto podría estar relacionado con la nueva división comercial de la compañía en California, Estados Unidos, anunciada el pasado mes de noviembre. Entonces, también a través de redes sociales, señalaron que con ella buscaban explorar "oportunidades más allá del desarrollo de videojuegos en películas, televisión y otras formas de entretenimiento".

This year, I'm going to start a new work in earnest, and move to the next level of experimentation with a radical project. I'm also hoping to get the video team going. And I may start doing something like a radio project? pic.twitter.com/j0norcJ23a ? HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) January 2, 2022

