Videojuegos: 343 Industries rebajará los precios de la tienda de Halo Infinite tras las quejas con los packs de cosméticos

La desarrolladora 343 Industries ha anunciado que rebajará los precios de los productos de Halo Infinite, cuyos usuarios podrán adquirir más baratos a partir de este martes, 18 de enero.

Ha sido en Twitter donde jefe de Diseño de 343 y fundador de Xbox Live, Jerry Hook, ha indicado que las rebajas derivan de un análisis de los precios de la tienda interna del juego tras las críticas de varios usuarios.

"Hemos estado monitorizando de cerca las discusiones sobre la tienda, los paquetes y los precios desde su lanzamiento. Con los datos y comentarios de la comunidad, comenzaremos a implementar cambios en la forma en que empaquetamos y ponemos precio a los artículo en Halo Infinite", ha escrito el directivo.

Su objetivo es el de "reducir los precios en todos los ámbitos", con cambios en la experiencia en la tienda cada semana y que ofrecerán un mayor valor en packs y permitirán comprar los elementos que los componen de forma individual.

"Intentaremos probar cosas nuevas durante el resto de la temporada, para que podamos seguir aprendiendo y mejorando para el futuro", ha añadido Hook en el hilo de publicaciones. Con ello, ha animado a los jugadores a seguir enviando sugerencias para introducir modificaciones en este tiempo.

Conviene recordar que 343 Industries recibió críticas por parte de los usuarios en el mes de diciembre, cuando muchos jugadores expresaron su descontento por el precio impuesto en uno de sus cosméticos.

En concreto, fue por la Inteligencia Artificial (IA) del personaje de Master Chief, cuyo pack salió a la venta por unos 2.000 créditos del juego (19,99 euros en Microsoft Store). Además de esta construcción, contenía pegatinas, una nueva skin, un amuleto, una placa de identificación épica y tres emblemas.

