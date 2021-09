El Señor de los Anillos: Guerra lleva la Tierra Media a los móviles con un juego de estrategia

El estudio de videojuegos NetEase Global ha lanzado oficialmente este jueves su nuevo título El Señor de los Anillos: Guerra (The Lord of the Rings: Rise to War), un juego de estrategia para móviles disponible para Android e iOS que se inspira en la Tierra Media.

El Señor de los Anillos: Guerra pone a los jugadores en una nueva guerra del Anillo en la Tierra Media creada por el escritor J.R.R. Tolkien, y estos tendrán que enfrentarse a un poder oscuro en crecimiento en escenarios como Minas Tirith y el monte del Destino, como explica la página del juego.

A través de Twitter, NetEase ha explicado que personajes destacados de la saga literaria y cinematográfica tendrán protagonismo, y que Aragorn combatirá con su espada Andúril contra un renacido Sauron. Otros personajes que aparecerán serán Theoden, Galdalf y Elrond.

The fateful day has arrived, Tacticians. At last, The Lord of the Rings: Rise to War has officially been released for iOS and Android devices.



