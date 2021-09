Os dejamos las últimas novedades de Rainbow Six Extraction, desveladas hace unos días, no queremos dejar de compartir con vosotros tanto el tráiler gameplay.

Y es que ayer por la noche desvelábamos que la próxima entrega principal de la saga Rainbow Six traerá consigo profundo sistema de progresión de los agentes, cuatro niveles de dificultad regulables, 12 mapas en constante evolución, 13 objetivos de misión dinámicos, más de 90 armas y dispositivos, un modo clasificatorio único y un amplio plan de apoyo poslanzamiento gratuito, que se detallará más adelante.

Os dejamos a mano el tráiler gameplay oficial:









Revelados nuevos detalles de Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction: jugabilidad profunda, progresión de agentes y más

Durante el Six Major de México Ubisoft® ha revelado más detalles de Tom Clancy's Rainbow Six Extraction, la próxima entrega principal de la saga Rainbow Six. Tanto los jugadores de Rainbow Six Siege como aquellos que busquen un nuevo juego cooperativo PVE, podrán experimentar las numerosas características de Rainbow Six Extraction, entre las que se incluyen un profundo sistema de progresión de los agentes, cuatro niveles de dificultad regulables, 12 mapas en constante evolución, 13 objetivos de misión dinámicos, más de 90 armas y dispositivos, un modo clasificatorio único y un amplio plan de apoyo poslanzamiento gratuito, que se detallará más adelante.

Con un desarrollo liderado por Ubisoft Montreal,* Rainbow Six Extraction permite a los jugadores unirse a REACT y crear un equipo de uno a tres jugadores de conocidos agentes de Rainbow Six Siege para enfrentarse a misteriosas criaturas alienígenas conocidas como Arqueas. Equipados con más de 65 armas, diez tecnologías heredadas de Rainbow Six Siege y 15 tecnologías exclusivas del equipo REACT, los agentes han sido adaptados para enfrentarse de la mejor manera posible a la amenaza alienígena. Para aquellos jugadores que sean nuevos en Rainbow Six y quieran ir a su propio ritmo, Extraction también es totalmente jugable en solitario.

Los jugadores combatirán en 4 regiones de Estados Unidos, incluyendo Nueva York, San Francisco y dos más, enfrentándose a la amenaza alienígena en 12 mapas totalmente nuevos e impredecibles. Cada mapa es aproximadamente tres veces más grande que los mapas anteriores de Rainbow Six Siege, y contienen modificadores dinámicos únicos, para garantizar que ninguna incursión sea igual. Enfréntate a 13 objetivos de misión diferentes durante las incursiones tácticas, incluyendo uno llamado “Gateway Objective”, en el que los jugadores deben enfrentarse a un Proteano, una variante mortal de las Arqueas que ha adoptado la forma de los agentes del equipo REACT y que imita su comportamiento.

Para los fans de Rainbow Six Siege, Extraction no solo presenta un lore de Rainbow Six completamente nuevo con muchos de sus personajes favoritos de Siege, además de 12 mapas totalmente únicos a dominar, sino que además da un nuevo giro a las características de juego ya conocidas; así, por primera vez, los jugadores pueden progresar a través de un sistema de niveles personalizado para cada uno de los 18 agentes de Rainbow Six, lo que les permite mejorar el equipamiento, las armas y las habilidades de cada uno de sus agentes de una manera completamente nueva. A medida que suban de nivel, los jugadores también desbloquearán permanentemente nuevas zonas de contención, agentes, elementos de personalización, nueva tecnología REACT, niveles de dificultad más altos, y mucho más...

Con 13 arquetipos de peligrosas variantes de Arqueas, infestaciones, desafíos de mutaciones parasitarias, numerosos tipos de incursiones y nuevas y emocionantes características de juego, incluyendo nidos, esporas y Mucílago. Extraction también ofrece a los jugadores que disfrutan con los desafíos una emocionante apuesta: extraer y recoger sus recompensas o adentrarse en las subzonas de cada mapa, enfrentándose a mayores riesgos con recompensas más atractivas para los que consigan salir con vida. Si no consiguen extraerlo, su agente pasará a estar desaparecido en acción (MIA), pero tienen la oportunidad de volver a la zona de contención para rescatar a sus agentes abatidos. Para los jugadores que disfrutan con desafíos más duros, habrá un sistema PVE completo en características conocido como Protocolo Maelstrom, del que se darán detalles más adelante.

Los jugadores que jueguen tanto a Rainbow Six Siege como a Rainbow Six Extraction desbloquearán al instante en Rainbow Six Siege la lista completa de 18 agentes de Extraction, y recibirán los packs cosméticos de élite “Bundle Frente Unido” en ambos juegos, por un valor aproximado de 40 dólares.** Los jugadores que reserven Rainbow Six Extraction recibirán el bundle Deterioro Orbital con objetos épicos exclusivos, entre los que se incluyen el uniforme y el accesorio de cabeza Orion para Finka y Lion, la skin de arma universal Vaporizado y el amuleto Aterrizaje Forzoso. Rainbow Six Extraction también incluirá servicio de soporte continuo con actualizaciones regulares de contenido.

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction, la próxima entrega principal de la saga Rainbow Six, se lanzará en todo el mundo con juego, guardado y progresión cruzadas en enero de 2022, para Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Amazon Luna, Stadia, Ubisoft Store en Windows PC y Ubisoft+, el servicio de suscripción de Ubisoft